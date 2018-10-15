一帶一路基建如何融資？ 畢馬威：政府可私有化成熟項目套現

畢馬威中國基礎設施諮詢服務合夥人Michael Camerlengo，於10月15日出席《「一帶一路」基建融資論壇暨對話》上表示，市場對基建投資的需求，以及實際投入資金的差距，可以「萬億鴻溝」來形容；全球每年對基建投資的需求高達1.4萬億美元。

私人資本投入基建項目，於全球佔比約55%，然而在亞太區新興市場，比率低至只有20%。他分析造成這樣阻礙有多種原因，包括投資者關注基建項目的現金流情況，尤其關注全新的基建項目的現金流穩定狀況；還面對著多樣風險，如主權風險、勞工風險、法規風險等，都是較難處理；而能提供參考的往績項目始終較少，機構投資者的投資意慾亦較低。

面對新基建項目現金流較難掌握的問題，他建議一帶一路沿線政府可參考澳大利亞政府的做法，將成熟有穩定收益的基建項目出售私有化，政府從中套現新資金，用於新的基建項目去。澳洲政府過往已成功出售逾20項成熟基建項目，套現230億澳洲元。他又建議，對新基建項目進行詳細分析，讓投資者有較深入的掌握。

同一場合，亞太結構融資公會聯席召集人張秀芬介紹，一帶一路倡議為市場提供龐大商機。沿線國家佔全球GDP的30%，佔全球人口的62%，佔全球貿易的34%。亞洲開發銀行估計，未來15年區內對基建項目融資需求達26萬億美元，相當於每年平均達1.7萬億美元。然而，於2015年亞洲的基建融資規模只有8810億美元，只能滿足實際需求的51%。

她指出，每年退休基金、保險基金等，均有新資金尋找投資出路，若能將其對接上沿線基建項目，將可滿足部分需求。將這些基建資產轉化為可交易的證券化資產，無疑是可發展的方向。這些基建項目可以分類為不同風險類別，高風險項目給予較高回報，以適合不同投資者的風險胃納。美國住房市場，民眾的居所擁有率高達76%，就是拜房產證券化所賜。於2016年，美國證券化資產佔債券市場比率達26%；然而中國於2017年只有 3.2%，相當於1.6萬億美元，可見證券化有很大發展空間。

文：周燕芬