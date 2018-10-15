從馬拉松到足球，智美體育前景幾何？

10月15日一早，智美體育（01661-HK）發佈自願性公告，宣佈已與國家體育總局秦皇島訓練基地（中國足球學校）於2018年10月1日簽署戰略合作協議。

據此戰略合作協議，未來5年，智美體育將與中國足球學校展開全面戰略合作，涉及領域包括但不限於足球培訓、IP賽事推廣、足球產業人才培訓基地建設、足球高峰論壇舉辦、足球節目製作文化傳播等方面。合作期滿後，智美體育將享有優先續約權。

智美體育：路跑產業領軍者

不得不承認，這則戰略合作協議的達成頗為令人意外。智美體育作為一家以路跑產業運營聞名的公司，突然宣佈拓展足球賽事領域，能成功嗎？

所謂路跑產業，通俗的來講就是馬拉松賽事產業。作為體育運動中門檻最低、大眾參與最多的一項運動，自國務院46號文發佈後，跑步運動就成為了全民運動的寵兒。全國馬拉松賽事的數量也從2011年的22場發展到了2017年年底的1102場，參賽人次近500萬。預計到2020年，中國馬拉松運動產業的規模將達到1200億元！

智美體育作為中國馬拉松產業的開拓者，自2011年率先進入中國路跑市場，於2013年成功登陸港股市場，如今已經成長為國内最大的馬拉松產業運營商。相比之下，無論是足球賽事產業前景，亦或是智美體育在足球賽事領域經驗積累似乎都略顯不足。

足球賽事產業前景幾何？

誠然國足頗受關註，遺憾的是往往伴隨惡評。就拿上週六國足和印度國家男子足球隊的那場賽事來說，還沒開場，就已經有網友妙語點評，“這場世界三分之一人口間的碰撞，將告訴世人，什麽叫27億人里也找不出個會踢球的。”最終，國足在主場蘇州被國際排名低於本隊21位的印度隊0比0逼平，再一次令國人失望。

和男女間感情一樣，失望累積多了，就隻剩下分手一條路可走，足球賽事面臨的則是市場關註度下滑。加上國内足球運動的普及度不高，不像各大小區里籃球場、兵乓球台甚至保齡球場隨處可見，除了學校和體育場館，足球場著實不多。

足球運動本身對參與人數也有限製，偌大的足球場，算上球隊雙方替補隊友，奔跑流汗的總人數也就二十來人，剩下滿場都是觀眾。足球運動註定不能像馬拉松賽事那樣引發全民參與熱潮，而大眾的參與感一弱，别說足球培訓了，連IP賽事推廣、足球文化傳播都變得困難重重。

馬拉松賽事做得好，足球賽事呢？

智美體育在馬拉松賽事產業領域的成功很難復製。就市場環境來說，馬拉松賽事的蓬勃發展同管理層和主流文化導向有很大的關係。

2017年國家級IP“奔跑中國”馬拉松係列賽在北京人民大會堂正式啓動，係列賽事由中國田徑協會和中央電視台聯合主辦，智美體育和智美上德體育承辦。此外，受一帶一路倡議的正向影響，智美體育也在積極跟進“一帶一路”馬拉松係列賽在海外的發展，結合體育旅遊業務，智美體育馬拉松賽事的名聲在國内外愈發響亮。

但馬拉松賽事做的好，不代表足球賽事也能做得好。一個是低參與門檻、低舉辦門檻的田徑賽事，一是弱參與感、小受眾的球類項目，智美體育在以往馬拉松賽事中積累的運營經驗很難復製到足球賽事產業領域，至少存在磨合調試期。

拓展新業務，會不會影響老業務？

磨合調試不僅需要時間，也需要資金成本。而即使是在智美體育已經做得得心應手的馬拉松賽事領域，原有業務服務的升級和新業務的開展也會加重智美體育的日常運營成本負擔。

據智美體育2018年中期報，集團2018年上半年收入雖然同比增長68.2%至1.49億元，但股東應佔溢利卻同比減少了42.5%至4606.1萬元。集團毛利率也由2017年上半年的58.5%減少至2018年上半年的約38.1%。

對此，智美體育的官方解釋是，由於智美體育跑友服務升級導緻成本增加、全面健身宣傳成本的投入加大以及消化以前年度影視資源產生收入的成本導緻。上述數據意味著，智美體育如果不能儘快在足球賽事領域實現盈利，新拓展足球賽事業務很大可能會影響到智美體育馬拉松賽事的正常運營。

值得一提的是，今年4月，由珠海華發集團與Soccerex組織機構共同主辦的2018“大橫琴”Soccerex全球足球產業峰會在珠海國際會展中心舉行，這是該項頂級峰會首次落戶中國。隨著國際社會對中國足球產業市場的重視提升，或許會為國内足球賽事產業翻開發展的新篇章。而智美體育未來能夠做到何種程度，讓我們拭目以待！