【大行報告】中泰證券：貝達藥業以量補價效果繼續顯現 三季度利潤增速出拐點

中泰證券發表研報指，貝達藥業(300558-CN)發佈2018年前三季度業績預告，預計前三季度實現淨利潤1.46億元-1.53億元，同比下降28.09%-24.83%。其中三季度實現淨利潤7,962萬元-8,625萬元，同比增長20%至30%。

研報指出，核心品種埃克替尼前三季度銷量同比增長29.21%，營業收入同比增長20.74%。其中第三季度銷量同比增長30.38%，營業收入同比增長28.18%。三季度銷量增速環比繼續提升，表明醫保談判後的放量效應在繼續顯現;同時營業收入同比增速與上半年比有大幅提升，由於去年三季度價格基數繼續降低，“以量補價”的效果繼續顯現，而且未來將會進一步顯現。此外，上半年由於研發費用快速增長和埃克替尼以量補價效果未充分顯現等原因，淨利潤同比下滑51.36%。三季度業績預計同比增長20%-30%，業績出現拐點，以量補價對淨利潤增長的正貢獻開始顯現。

同時，公司研發管線中的三個Ⅲ期臨床研究項目，CM082腎癌和MIL60 Ⅲ期註冊試驗的病人入組工作推進順利;X-396用於克唑替尼治療耐藥的ALK陽性NSCLC患者的註冊性研究患者入組已經結束，目前正在進行研究結果的獨立評估，計劃今年年底申報NDA。及公司自主研發的BPI-16350膠囊用於乳腺癌適應症治療的藥品臨床試驗申請已於2018年6月獲得國家藥品監督管理局批準。

中泰預計隨著埃克替尼醫保放量，以及恩沙替尼、Vorolanib、貝伐珠單抗、帕尼單抗等品種陸續獲批，公司收入增速和利潤有望逐年加快。中泰預計公司2018-2020年實現營業收入分别為12.32億元、15.32億元和19.17億元，同比分别增長20.03%、24.40%和25.11%;實現歸母淨利潤分别為2.15、2.60和3.23億，同比分别增長-16.52%、20.80%、24.22%。

風險提示：仿製藥上市帶來市場競爭加劇的風險;研發失敗的風險;市場空間假設不達預期的風險。