破淨比例已超1664點 A股底部特徵顯現

據經濟參考報10月15日報道，最近一週，全球股市遭遇重挫，A股也不例外。短短一週之内，上證指數重挫7.60%，深證成指重挫10.03%，中小板指和創業板指則分别下跌11.32%和10.13%。不過，多個市場指標顯示，A股的積極因素正在顯著增多，已具備較為明顯的底部特徵。

從整體估值水平來看，A股市場具備相當的吸引力。WIND統計數據顯示，按照整體法計算，截至10月12日收盤，上證A股的平均市盈率為11.65倍(TTM)，處於2014年11月以來的低點，平均市淨率則為1.34倍(LF);深證A股的平均市盈率為21.18倍，處於2009年1月以來的低點，市淨率則為2.00倍。其中，滬深300、中小企業板和創業板的平均市盈率分别為10.89倍、23.88倍和40.16倍，市淨率則分别為1.36倍、2.22倍和2.75倍。

數據還顯示，截至10月12日收盤，滬深兩市共有421隻個股跌破每股淨資產，創歷史新高。從佔比方面看，當前破淨股數量佔比達11.86%，雖不及2005年大底時的13.65%，但這一比例已超過上證指數1664點時期以及1849點時期。數據顯示，上證指數1664點時期合計有180隻個股破淨，佔比11.24%;1849點時期158隻個股破淨，佔比6.45%。

此外，上市公司的回購力度正在顯著增強。WIND統計數據顯示，2018年以來，滬深兩市先後有557家上市公司合計完成778筆回購，回購金額達294.65億元，創歷史新高。