顧立雄：新版公司治理藍圖已啟動 將推動五大計畫

金管會主委顧立雄今 (15) 日出席臺北公司治理論壇致詞時表示，目前上市櫃公司已全面設置獨立董事，且已有超過半數的上市櫃公司設置審計委員會。目前已啟動「新版公司治理藍圖」，將朝「深化公司治理及企業社會責任文化」等 5 大計畫推動。

顧立雄表示，金管會自 2003 年辦理公司治理論壇以來，今年已經是第 12 屆，公司治理論壇目前每兩年召開一次，每屆論壇均邀請全球專家探討公司治理發展的最新議題，廣受好評。今年更特別與美國證管會（SEC）合作，共同舉辦「SEC 區域交流訓練計畫」。

顧立雄表示，金管會過去 10 餘年來，在公司治理方面做了許多努力，除了 2006 年修正證券交易法增訂獨立董事及審計委員會相關規定，並在 2013 年對外發布為期 5 年之「強化我國公司治理藍圖」，督導相關單位完成包括設置公司治理中心、辦理公司治理評鑑、編製公司治理指數、公告企業社會責任報告書及發布我國「機構投資人盡職治理守則」等，推動公司治理改革已有一定成果。

顧立雄指出，在股東權益保障方面，今年上市櫃公司的股東常會，已全面採逐案票決及電子投票，使議案表決透明化，落實股東行動主義執行。在董事會職能提升方面，目前上市櫃公司已全面設置獨立董事，且已有超過半數、51% 的上市櫃公司設置審計委員會。在資訊揭露方面，截至今年 8 月底，已完成 2017 年度企業社會責任報告書的上市櫃公司，也達到 331 家。

顧立雄強調，為進一步提升公司治理水準，金管會更在今年 4 月正式啟動為期 3 年的「新版公司治理藍圖」，本次新版藍圖將朝「深化公司治理及企業社會責任文化」、「有效發揮董事職能」、「促進股東行動主義」、「提升資訊揭露品質」及「強化相關法令規章之遵循」等 5 大計畫項目推動。

顧立雄強調，「新版公司治理藍圖」除了將推動期間由 5 年縮短為 3 年之外，相關重要改革事項包括：提昇公司治理評鑑效度、引進公司治理人員制度、擴大審計委員會及獨立董事的設置、推動金融業落實股東行動主義、提高英文資訊揭露比率、推動候選人提名制等，金管會及證交所等單位將依規劃時程儘速推動，以利上市櫃公司等遵循。