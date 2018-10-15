台灣主要報紙重要財經新聞 2018年10月15日

台積電 18 日將召開法說會，第 4 季營收達全年高峰已成外資共識。其中，iPhone 拉貨、高效運算（HPC）需求、高通訂單回歸、7 奈米放量及 AMD（超微）轉單等五大關鍵，牽動成長力道，外資圈估單季營收挑戰 3,000 億元。

中美貿易摩擦愈演愈烈，至今尚未看到和解跡象。中國人民銀行行長易綱昨（14）日表示，貿易摩擦將對全球經濟造成負面預期和不確定性，不過人行在利率、存款準備金率等方面都還有很多空間，足以應對不確定性，強調今年中國 GDP 增速能夠實現 6.5％的目標。言下之意，中國已做好了「長期抗戰」的準備。

全球晶片巨擘高通決定加入台灣 5G 國家隊！據了解，高通高層日前親自拜會 5G 辦公室及中華電信，主動要求加入台灣 5G 國家隊，同時釋出兩項計畫，包括協助台廠產品進行 5G 互通測試、加速台廠 5G 產品商品化，以及與台廠攜手合作、搶攻全球 5G 專網商機。



經濟日報

台積 Q4 營運 外資唱旺

國家隊護盤 仍高度戒備

非蘋新機連發 照亮台系鏈

工商時報

高通加入台灣 5G 國家隊

中階技術人力居留條件 擬放寬

打貿易戰 易綱: 仍有降息降準空間

聯合報

財長示警: 當心金融風暴重演

日消費稅 明年調高至 10%

陸封閉版號申請 遊戲市場洗牌

蘋果日報

寶佳插旗金融股 立委質疑炒作

庫藏股護盤失效 國巨公司買股慘虧一半

入列 2 大指數加持 A 股相對低點浮現

中國時報

從關稅到 WTO 美陸角力擴大

中油油價連 2 凍 台塑化跟進

青安貸款續辦 2 年 擬降利率

自由時報

上市建商西進 逾 7 成賠錢

台商趕回流 搶進商辦、工業地

全台工業地熱賣 290 億 桃園最燙