下游拉貨力道穩定 豐興本周報價全面平盤

鋼筋大廠豐興 (2015-TW)) 今 (15) 日公告本周盤價，由於接單狀況穩定，因此公司決議本周國內廢鋼收購價、鋼筋、型鋼各項產品維持平盤，至於國際廢鋼雖然稍稍下滑，但豐興認為屬正常行情波動，基本供需面並沒有改變。

豐興今日表示，廢鋼收購價、鋼筋以及型鋼基價維持平盤，其中廢鋼收購價每噸 10000 元、鋼筋基價每噸 18700 元，型鋼產品每公噸 21800 元。

國際行情方面，美國大船廢鋼本週無報價，日本 2H 廢鋼本週小跌至 350 美元 / 噸，美國貨櫃廢鋼本週報價小滑至 333-338 美元 / 噸，澳洲鐵礦砂由 69.6 美元 / 噸上漲至 71.5 美元 / 噸。

豐興指出，目前來看，國際廢鋼行情依舊看回不回，整體態勢並無太大的改變，報價下滑屬正常波動，且國內鋼筋、型鋼等產品拉貨力道依舊穩定，因此本周盤價維持平盤開出。

豐興第四季可望受惠夏季限電結束，新鋼筋廠產能全開，達到月產能 6 萬公噸的水準，由於新廠生產效率優於舊廠，生產成本可望或的改善，也將有助利差表現擴大，推升單季獲利表現。

豐興日前公告自結第三季營收 78.19 億元，季減 4.7%、年增 15.2%，稅前盈餘 9.32 億元，每股稅前盈餘 1.62 元，累計前 9 月每股稅前盈餘約 4.5 元。