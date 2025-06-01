LABUBU遭「這國家」下架！泡泡瑪特全球爆紅的背後秘密

鉅亨網新聞中心 2025-06-01 20:30

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近日，英國倫敦一家購物中心內，數名身材高大的黃牛為搶購熱門潮玩「LABUBU」玩偶爆發激烈衝突，相關影片迅速登上熱門搜尋榜。隨後，中國知名潮玩品牌泡泡瑪特 (09992-HK) 宣布，由於門店排隊等待時間長達 5 小時，且存在嚴重安全風險，決定暫停 LABUBU 玩偶在英國市場的銷售。

近來，LABUBU 玩偶以病毒式速度席捲全球潮流圈，被潮玩玩家戲稱為「愛馬仕標配」、「年輕人的不動產」以及「塑膠茅台」。

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作為 2024 年新晉爆款潮玩，LABUBU 自去年開始迅速走紅，今年 4 月底推出的 3.0 系列更在全球引發搶購熱潮，成為潮流界焦點。

LABUBU 玩偶與傳統可愛毛絨玩具截然不同，擁有 9 顆鋸齒尖牙，露出邪魅又帶喜感的笑容，展現獨特「丑萌」風格。這種高辨識度的設計深受年輕消費者喜愛，成為酷炫且具個性的潮流象徵。

全球多地出現 LABUBU 搶購奇觀：美國洛杉磯凌晨 4 點，年輕人在寒風中排隊；歐洲多國泡泡瑪特門店前長龍不斷，甚至有粉絲搭機專程前往搶購。網路二手市場價格更是暴漲，部分稀有款式交易價突破千美元，成為潮玩收藏熱點。

LABUBU 由香港知名設計師龍家升於 2015 年創作，融合北歐森林精靈傳說與東方含蓄美學，打造出帶有 9 顆大牙的邪魅又純真的精靈形象。

LABUBU 成功的背後

LABUBU 於 2018 年由泡泡瑪特正式推出市場，並衍生出女巫、幽靈等多種角色造型。

LABUBU 於 2018 年由泡泡瑪特正式推出市場。(圖：Shutterstock)

LABUBU 熱銷的核心原因有幾個原因，包括「去文化標籤的全球在地化策略」、「滿足年輕人情緒價值需求」、「稀缺性炒作與二級市場價值」等，這些因素交織，使 LABUBU 從潮玩中脫穎而出，成為當代超級「明星」。

不同於傳統的「文化輸出」，LABUBU 不依賴中國傳統符號（如熊貓、龍等），而是以去標籤、去民族化的方式，採取本地化設計，建立跨文化共鳴，讓不同文化背景的消費者都能產生認同感。

如，2024 年起，隨著泡泡瑪特海外門店擴張，LABUBU 受到多位國際明星追捧。泰國曼谷掀起瘋搶熱潮，LABUBU 進而獲「神奇泰國體驗官」殊榮。

此外，LABUBU 透過海外先行發展，藉由國際明星與社群平台（如 Instagram）推動熱度，進一步影響中國市場。海外限量與斷貨營造出稀缺性與話題性，帶動二級市場交易，形成「炒作加上收藏」的熱潮。

美國流行歌手蕾哈娜、足球明星貝克漢、卡戴珊家族成員等均公開支持，助推潮玩熱度持續飆升。

同時，LABUBU 還能滿足年輕人對情緒連結、個人認同與精神寄託的需求，尤其盲盒玩法帶來的「未知驚喜感」，契合 Z 世代追求新奇、感性與儀式感的消費傾向，被視為現代的「社交貨幣」。

LABUBU 設計獨特、可愛吸睛，並保持產品質感與系列完整性，加上泡泡瑪特強大的品牌營銷與渠道佈局，更是大幅提升了商品的文化附加價值與收藏價值。

泡泡瑪特目標成為年營收千億級企業

泡泡瑪特創始人王寧憑藉敏銳的市場洞察力，成功引領多次潮玩熱潮。自 2016 年 Molly Zodiac 系列盲盒爆紅後，至 2024 年集團營收突破 130 億元，海外業務增長達 375%。

王寧透露，目標在 2025 年實現營收超過 200 億元，並成為年營收千億級企業。

對王寧來說，潮玩本質在於「保護消費者的夢想」。LABUBU 無固定故事設定，允許玩家自由投射情感，突破傳統審美成為個性符號。設計師龍家升則指出，9 顆不完美尖牙象徵年輕人反抗標準化的精神象徵。

2024 年第一季度，泡泡瑪特美國市場營收已追平全年數據。王寧強調，中國市場和製造業優勢成為全球藝術家孵化及產品銷售的重要支撐。摩根大通報告顯示，LABUBU 全球搜尋熱度已經超越 Hello Kitty。

由於供需失衡與限量策略，LABUBU 在二手平台如 StockX、eBay 上的轉售價格飆升，甚至成為黃牛炒作對象，增強了商品的「金融屬性」與投資熱點。