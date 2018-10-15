【馮冠華專欄】恆指有條件高開，能否再上還看A股

10 月 15 日推介 - 建設銀行（939）

1）上週五港股市況總結：雖然美股週四再大瀉，但中港股市週五疑似超賣反彈。恆指高開約 135 點後曾因 A 股走弱而升幅收窄，但隨著 A 股在早市尾段回升及道指期貨造好下，恆指升幅也擴大，最終以 25801 點收市，上升 535 點。大市成交按日下跌約 20% 至 1111 億。滬深港通總成交也按日下跌 28% 至 109 億，流向仍為淨流入，金額増至 15 億。北向資金轉為 10 億的淨流入。藍籌股 34 升 12 跌 4 持平。昨天的弱勢股如吉利（175）、碧桂園（2007）、舜宇（2382）及騰訊（700）等領漲。



板塊方面，內房、物管、教育、醫藥及澳門博彩等全積弱反彈，表現較差的是電力和電訊股。做空方面，佔大市成交回落至 13.8% 水平。牛熊証街貨最新比例是 29:71，重貨區方面，熊証有兩個，分別位於 26500-26549 及 26600-26649，牛証在 25100-25149。

簡評：上週五 A 股早段急跌而港股仍能背馳上升，看似已埋下港股爆升的伏線。觀乎領漲的股份，如騰訊、吉利、碧桂園、舜宇和銀河娛樂（27）等，無不是近日被嚴重拋售的，反而近日表現較好的如匯豐（5）和中移動（941）等則受壓，所以筆者認為週五的反彈是超賣和平空倉所致，不能確認是轉勢。



當然，A 股的 V 彈是鼓舞的，因領漲的是金融類股份，所以亦疑似是國家隊所為。至於中港股市反彈能否持續，週末消息面上沒有多大的突破，較吸睛的，包括土耳其釋放美國牧師及美國跟沙特阿拉伯的關係因一華盛頓郵報記者或遭殺害而有惡化跡象。



另見人行行長指出如果需要，中國在利率政策和準備金率仍然有足夠的空間調節，配合上週四他的去槓桿言論，或許會對 A 股帶來點信心支持。北上資金週五轉淨流入也有啟示性。美股上週五大幅波動下仍能高收，加上騰訊 ADR 再上揚，估計港股今天有條件再高開，但一如以往，A 股今天的走勢會主宰港股命脈，在美債息和中美關係未明朗化前，持續波動在所難免。在現市況及環境，筆者不建議高追週五領漲的弱勢股，寧取中資銀行，降準正式開始或有利板塊氣氛是也。

2）美股上週五市況總結：美國三大指數大幅波動，道指早段曾最大升逾 400 點，但盤中卻曾蒸發所有升幅而轉跌，最終仍能報升 287 點或 1.13%。標指及納指則分別上升 1.42% 及 2.29%。美滙指數回升至 95.23%，十年期債息也回升至 3.167%。紐約期油回彈至 71.51 美元，VIX 則回落約 15% 至 21.31。港股 ADR 卻上升 72 點，相當於恆 25873 點水平，當中騰訊 ADR 比香港收市再反彈 2.9%，折合港幣 $296.72。

3）港珠澳大橋終於通車有期！有多名消息人士指出，大橋將於本月 27 或 28 日開通，消息指內地現時已經指派各省省長參加開通儀式，惟暫時仍未肯定北京哪位領導人南下主禮；不過，由於本月 27 日是日本首相安倍晉三訪華第三日及特首林鄭月娥主持授勳，故此大橋也有可能在 28 日才開通。

4）個股訊息（資料來源 - 信報、蘋果日報）：《彭博》報道指出，長和（001）正研究出售意大利的流動通訊塔，該組合市值約 10 億美元（約 78 億港元），而這項交易或吸引無線基建的公司以及投資基金，年底前或展開出售行動。

5）新股訊息 ：原定本月 19 日在主板掛牌的馬來西亞電力電纜產品供應商「OCC Cables」（1791）表示，鑒於不利的全球市場狀況，決定擱置上市計劃。

兩隻新股今天掛牌，亮晴（8603）暗盤收報 0.4 元，升 42.86%；廣駿（8516）以最高位 0.51 元收市，升 27.5%。

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