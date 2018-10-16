【馮冠華專欄】美股再回軟但港股ADR背馳，休假前或呈拉鋸局面

10 月 16 日推介 - 聯想集團（992）

1）上日港股市況總結：受道指期貨及 A 股走弱，恆指週一低開低走，盤中最多曾跌逾 400 點，最終以 25445 點收市，下跌 357 點。大市成交按日下跌約 28% 至 809 億。滬深港通總成交也按日下跌 28% 至 80 億，流向仍為淨流入，金額則減少至 7.2 億。北向資金又轉為 11 億的淨流出。藍籌股 10 升 40 跌。



板塊方面，受累於市傳中央有意徵收房地產稅，內房是重災區。兩隻同股不同權股小米（1810）和美團（3690）也疲弱；內銀、本地零售及恆指權重股（如騰訊（700）、滙豐（5）及中移動（941）等）也受壓。相反，醫藥、石油及金屬股則表現較好。做空方面，佔大市成交急升至 16.8% 水平。牛熊証街貨最新比例是 34:66，重貨區方面，熊証位於 26200-26249，牛証仍在 25100-25149。

簡評：香港人慣用的名詞「彈散市」，相信是最貼切形容昨天的市況。若上週五 A 股的反彈是國家隊所為，昨天 A 股的下瀉正給大家一個訊息 - 不要寄望中央暴力救市這奢侈品了。今年 A 股已發生過無數次曇花一現、疑似國家隊入市的反彈，回看的啟示是：極其量只在恐慌時作維穩般入市罷了。



大時代時引來不理性槓桿投資的教訓，現又或面對前所未有的中美冷戰，救市應不是中央的首要目標；不然，萬眾矚目的熔斷底也不會這麼容易跌破。中証監主席的「春天不遠了」言論，在嚴冬下倍覺遙遠。另外，政策上更見不斷打壓中港高貝塔板塊（內房、醫藥、教育、手遊、燃氣等），對散戶主導的 A 股和毫無性格的港股是雪上加霜。



簡單而言，兩地股市基本上信心而全失，在現時的大環境，若中美關係有實質改進，頗大的累積跌幅也自然令反彈空間巨大；那何不耐心侯變，寧買貴一點也不冒險炒底？至於已入市的，筆者建議需要檢討現時持有的股份，是否會在股市回暖下跑出，資產重配在市況不景是頗重要的。

恒指昨天的走勢絕不討好，權重股的弱勢更令人擔心。美股昨天偏軟但港股 ADR 卻背馳，這令休假前的港股增添不確定性。雖然筆者連續兩天的推介也表現不佳，但仍相信中移動及建行（939）應有一定的防守力。昨天聯想集團（992）能逆市造好，花旗銀行看好的報告或是原因之一；更重要的，是間諜事件筆者依舊覺得是子虛烏有，錯殺股可繼續留意。

2）美股上週五市況總結：美國 9 月零售銷售按月增加 0.1%，低於預期增加 0.6%，雖或反映颶風吹襲的影響，但這卻令加息預期少許降温。大行報告調低 Netflix 及 蘋果盈利預測，科技股領跌。美國三大指數反覆偏軟，道指下跌 89 點或 0.35%。標指及納指則分別下跌 0.59% 及 0.88%。美匯指數回落至 95.04%，十年期債息也回軟至 3.156%。紐約期油回彈至 71.65 美元，VIX 持平在 21.3。港股 ADR 上升 113 點，相當於恆 25558 點水平。

3）個股訊息（資料來源 - 信報、蘋果日報）：

盈喜：中煤能源（1898）公布，預期 9 個月盈利按年增長 55.6% 至 68.3%。中國建材 (3323) 預期截至 9 月底止首三季，股東應佔利潤按年大幅增加。

騰訊在週一沒有回購股份，結束了連續 24 個交易日的回購。

4）新股訊息：兩隻新股今天掛牌，創業板上市東方支付集團控股（8613），暗盤價收市報 0.305 元，比招股價飆升 39%。另外，主板上市本港建築承建商成志控股 (1741) 暗盤價收報 0.62 元，較招股價 0.625 元，跌 0.8%。

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