美團開盤漲逾4% 穩定價格期結束 小摩喊「超配」

美團點評 (3690-HK) 全球發售的穩定價格期結束，過去 1 個月穩價期內斥近港幣 46 億元撐股價，但仍無法令股價回到發行價。上週五美團收報 59.30 元，遠低於 69 元的發行價。

不過，摩根大通給予美團「超配」評級，目標價格 90 元，較上週五收盤價高 52%。今 (15) 日開盤，美團點評上漲 4.469%，報港幣 61.95 元。

圖：新浪財經

9 月 20 日上市的美團點評昨 (14) 日公布，宣佈穩定價格期已於上週五 (12 日) 結束，通告披露，過去 1 個月穩價期內，保薦人高盛盡用手上 15% 超額配股權，亦即 7204.02 萬股美團股份在市場接貨拉抬股價，買入價介乎港幣 58.35 至 69 元，以平均價 63.68 元換算，穩價期內為拉抬股價共耗資 45.9 億元買入成本。

不過這 46 億元如錢灑大海，美團上市才 4 個交易日便失守發行價，上市當天已陷入發行價攻防戰，雖然高盛於 69 元價位掛出大量買盤以支撐股價，但最終仍因賣壓沉重而失敗，且失守至今未能重返發行價之上。

一般而言，新股上市後 30 日內視為穩定價格期，保薦人按例先向大股東借券，用作國際配售超額分配，並可以在股價跌至發行價以下時，由保薦人掛出買盤從市場掃貨，但不能主動買入賣盤令股價上升。另外，當股價高於發行價，保薦人則不可繼續拉抬股價。

正因為保薦人是先向大股東借券，再從市場買回歸還，因此低價平倉獲利不少，以這次美團保薦人高盛為例，從市場以平均每股 63.68 元買入股份，去歸還從大股東手上借來每股 69 元的貨，按其 7204.02 萬股計算，帳面獲利已約 3.8 億元，比起一般投資人，穩賺不賠。

事實上，自今年中旬修改上市規則，至今 2 檔「同股不同權」公司小米 (1810-HK) 及美團，表現都差強人意，踏入 10 月後，中資科技股更全面拉低股市，除美團外，龍頭騰訊 (0700-HK)、小米跌幅都超過 1 成。