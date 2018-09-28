美團上半年經調整虧損擴大7倍 股價仍陷破發魔咒

美團點評 (3690-HK) 公佈上市後首份財報，上半年營收急增超過 90%，但集團持續擴大新業務投資，導致經調整虧損擴大逾 7 倍。

截至 6 月底止，美團綜合收入年增 91.22%，至人民幣 263.5 億元，兩大核心業務餐飲外賣和到店、酒店及旅遊均錄得雙位數漲幅，餐飲外賣日均交易宗數由去年同期的 850 萬宗增長 81.1%，至 1530 萬宗。餐飲外賣總交易金額由去年同期的人民幣 623 億元增長 97%，至人民幣 1227 億元。

集團指出，隨著配送網絡持續擴大、定單密度提升，單均配送人工成本進一步下降，餐飲外賣毛利率由去年同期的 9.6% 擴大至今年上半年的 12.2%。綜合毛利率 23%，年減 16.4 個百分點。

不過，期內有高達近人民幣 249 億元可轉換可贖回優先股公允值虧損，且銷售及研發開支同樣急增，拖累帳面虧損擴大 1.3 倍至 288 億元。

撇除優先股公允值、股權激勵及投資收益等因素，集團上半年經調整虧損人民幣 41.9 億元，去年同期則為虧損人民幣 5.1 億元，虧損擴大 7 倍之多。

管理層解釋，主要是加重新業務投資以圍繞價值鏈挖掘及把握未來的業務機會，而美團在招股書上已預示「未來可能會繼續產生較大虧損」。

不過，美團的核心營運指標亦相應出現顯著增長，今年上半年的平台交易額突破人民幣 2300 億元，年增 56%。最新的年度交易使用者總數為 3.57 億人，增加 30%；活躍商家增長 52%，升至 510 萬家。

美團點評為香港第二檔以「同股不同權」架構上市的新股，昨 (27) 日收盤報港幣 67 元，跌 2.62%，較發行價港幣 69 元低 2.9%。

上半年虧損擴大逾 7 倍，今 (28) 日開盤，美團股價應聲跌 1.72%，截至發稿，跌幅擴大至 1.791%，報港幣 65.8 元，短期恐難擺兌破發魔咒。