易綱：貨幣政策工具還有相當空間

10月12日至14日，央行行長易綱出席第38屆IMFC(國際貨幣與金融委員會)會議，併在2018年三十人小組(G30)國際銀行業研討會上發言。易綱表示，中國的貨幣政策工具還有相當的空間，當前的利率水平是合適的。

易綱說，當前中國經濟增長穩定，預計今年能夠實現6.5%的目標，企業利潤增加，稅收和工資收入也處於不錯的水平。從國際收支來看，對外盈餘在持續縮小。今年上半年，經常賬戶出現赤字，全年可能小幅盈餘，預計不足國内生產總值的1%。

“以上表明，中國經濟增長已主要由國内需求推動，消費和服務業成為主要驅動因素。”易綱強調，我國併不刻意尋求經常賬戶盈餘。當前階段中國的跨境資本流動處於正常狀態。

易綱認為，貿易摩擦給經濟帶來的下行風險巨大，導緻負面預期和不確定性，使市場產生緊張情緒，對主要貿易夥伴、全世界供應鏈會產生負面影響。中美之間的貿易差額不應忽視以下三方面因素：一是美國對華服務貿易的盈餘。二是不少美資企業在中國生產、銷售的數額巨大，這部分沒有被統計在中美貿易額中。三是去年中國向全球支付的知識產權費用大概為290億美元，其中很大比例付給了美國。

易綱強調，貿易戰將導緻雙輸，必須承認貿易摩擦的巨大負面效應。各方應該共同合作，一起找到建設性的解決方案。

關於貨幣政策，易綱表示，當前貨幣政策保持穩健中性，既未放松，也未收緊。貨幣政策工具還有相當的空間，包括利率、準備金率以及貨幣條件等。考慮到美聯儲正在加息，中國的利率水平是合適的。

“為解決中國經濟中存在的結構性問題，我們將加快國内改革和對外開放，加強知識產權保護，併考慮以‘競爭中性’原則對待國有企業。我們將大力促進服務部門的對外開放，包括金融業對外開放。”易綱說。

來源：證券時報網