美團獲納恒生綜合指數 首日掛牌漲5% 表現冠上市新例新股

香港第二檔「同股不同權股」美團點評 (3690-HK) 昨(20)日正式掛牌，開盤報港幣 72.9 元，較發行價港幣 69 元高 5.65%，最高一度漲至港幣 74 元，全日收報港幣 72.65 元，仍較發行價漲 5.3%，每手不計手續費賺港幣 365 元，成為首檔新例以來首次掛牌收漲的新經濟股份。

圖：新浪財經

按發行股本約 54.91 億股股份計，市值約港幣 3989 億元，高過小米 (1810-HK) 及京東(約港幣 3011.58 億元)，僅次於 BAT(百度、阿里巴巴及騰訊)。小米昨日股價仍低於發行價，收報港幣 16.48 元，跌 0.48%，市值港幣 3720.79 億元。

美團點評是繼小米後香港第二家「同股不同權」上市公司，與小米同樣處於虧損狀態，今年前 4 個月淨虧損人民幣 228 億元，超過 2017 年度約人民幣 190 億元淨虧損，收入則為人民幣 158 億元。

路透社引述投資科技公司的美國 SharesPost 董事總經理 Rohit Kulkarni 指，美團點評目前的估值相當於其收入的 8 至 9 倍，投資者最關注的是公司何時停止「燒錢」，惟短期而言，他認為有一部分投資者作為長期持有 (以 24 個月計) 的，很可能會在目前水平進場。

美團點評董事長兼首席執行官王興表示，公司早前收購的共享單車品牌「摩拜」，相信能成為平台服務中重要一環，有助提高用戶消費頻率。

今年前 4 個月，美團點評擁有 3.4 億交易用戶，月度活躍用戶數為 2.9 億，交易金額總計人民幣 1478 億元。其中，餐飲外賣的交易金額為人民幣 751 億元，變現率 12.9%，高於到店、酒店及旅遊以及新業務。

另外，恒生指數公司昨於收盤後公佈，由於美團點評符合恒生綜合指數的快速納入指數規則要求，相關指數的成份股將於 10 月 5 日收盤後將有恒生綜合企業指數的資訊科技業、恒生綜合大型股指數、恒生綜合大中型股指數，及恒生互聯網科技業指數的變動，於 10 月 8 日起生效。

耀才證券行政總裁許繹彬表示，美團以招股價下限定價，已經預留空間讓股價上漲，加上同日有眾多衍生工具上市支持，情况與小米當日掛牌雷同，相信該股之後走勢亦會較佳。

