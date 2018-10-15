【大慶證券】盤前分析－美債殖利率位處高檔 短線保守為宜



◆盤勢分析

在投資人恐慌情緒逐漸消退、十年期公債殖利率並未持續創高、加上摩根大通、花旗、富國等銀行財報表現優於預期帶動下，美股四大指數大幅反彈，其中以費半及 Nasdaq 指數分別上漲 1.97% 與 2.29% 表現最為亮眼。雖公債殖利率漲勢趨緩，科技股壓力減輕，但目前殖利率仍在 3.17%、加上 VIX 指數尚未回到先前水平，且道瓊指數 KD 指標仍交叉向下，因此美股漲勢先以跌深反彈視之，短線上建議靜待 KD 指標落底、公債殖利率回到 3% 以下水平，操作上保守為宜。

受惠於上週四美國 CPI 增幅不如預期、油價回檔約 3%，短線上通膨壓力減緩，加上美元指數短線回檔至 95.04、十年期公債殖利率回落至 3.146%，帶動上週五台股大幅反彈，開低後即見大量買盤進場，加上美股電子盤開高走高、新台幣盤中大幅升值逾 2.5 角、陸港股走揚等多方激勵下，終場以 10045 點作收，大漲 239 點，成交量為 1482 億元。雖台股有初步轉強意味，但大盤技術型態已轉空，且 VIX 指數位處高檔，加上外資現貨市場仍站賣方，短線上先以跌深反彈視之。

上週五台股以跌深電子族群漲勢最為亮眼，如：大立光、信昌電、台燿、南亞科等皆以漲停作收，穩懋、國巨、華新科、嘉聯益等個股漲幅也都在 5% 之上；另外生技股與部分傳產股表現也頗為突出，如：美時、麗豐 - KY、大江、亞德客 - KY、豐泰等漲幅也都在 7% 以上。雖然盤面上稍有轉強訊號，先前人氣股在跌深後也見買盤承接，不過投資人仍須注意，大盤型態已偏空，且市場上雜訊仍多，操作上建議保守為宜。

