台股盤前─國際股走勢分歧 空方伺機壓盤 有待量縮止穩的落底訊號

台股上周五見多頭大反攻，終場幾乎收在最高點至 10045.81 點，漲點多達 239.7 點，漲幅 2.44%，成交值 1435 億元，今 (15) 日開盤前，可觀察到上周五美股大漲，而外資台指淨多單口數再增加近萬口，空方氣勢緩和，然而，日韓股今早甫開盤再次開低跌超過 0.5%，台股仍不得大意，有待國家隊護盤全面備戰穩盤，並藉由量縮來止穩。

三大法人上周五合計賣超 27.42 億元，其中，外資維持賣超態勢達 40.91 億元、投信賣超 5.36 億元，僅自營商買超 18.84 億元。

而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加 11684 口，使留倉部位轉為淨多單 9140 口，其中，外資多單加碼且空單減碼，淨多單增加 9645 口至 26347 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加 5427 口，使留倉部位轉為淨多單 1147 口。

投顧解釋，外資多單增加 8444 口，自營商空單增加 808 口，法人籌碼對作，顯示市場對後市看法分歧，不過，外資做多代表仍有機會趨於止跌，後續仍需觀察外資、台北匯市和國際股匯市動向。

而美股方面，道瓊工業平均指數收高 287.16 點或 1.15% 至 25339.99；Nasdaq 指數收高 167.83 點或 2.29% 至 7496.89；S&P500 指數收高 38.76 點或 1.42% 至 2767.13；費城半導體指數收高 24.22 點或 1.97% 至 1253.58。

本周最大的消息在台積電周四將召開法說會，第 4 季營收達全年高峰已成外資共識，而 iPhone 拉貨、高效運算 (HPC) 需求、高通訂單回歸、7 奈米放量和 AMD 轉單等五大議題受到市場關注。

青興資本首席顧問楊應超指出，市場隱憂除了科技新產品沒亮點，更重要是全球景氣放緩壓抑原有的換機需求，投資人要小心未來 1-2 年旺季可能都不旺。

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整體來看，法人認為，隨著美股回穩，台股恐慌情緒已有降溫，然而，也不能太早判斷盤勢就此轉多，仍有待量縮止穩的落底訊號。