

◆盤勢分析

1. 在前一交易日急殺尾盤之後，上周五美國股市全面反彈，四大指數漲幅介於 + 1.15%~+2.29%，結束多日的下跌走勢。其中，指標股 NVIDIA、AMD、亞馬遜、谷歌、特斯拉強力反彈，上漲皆超過 2%；台積電 ADR、英特爾、美光止跌回升，預期將有利台股今日延續反彈走勢。

2. 上周五晨間亞洲股市普遍回穩，台股早盤在平盤附近開出後，因跌深股被動元件、矽晶圓、DRAM 等跌深的個股轉強，配合權值股回穩，指數一路震盪走高，收盤上漲 2.44%，報收 10,045.81 點，重回萬點大關；OTC 指數同步止跌，收盤上漲 2.42%。

3. 技術面與籌碼面：

(1) 均線：上周五台股收長紅棒，但月、季線下彎，目前中多格局轉弱。

(2) 量能：成交量縮至 1438.40 億元，初見量縮價穩。

(3) 技術指標：日 KD 指標 K 底部回升、MACD 柱狀體下滑，技術面仍為偏弱格局。

(4) 法人籌碼：三大法人合計 - 27.42 億元；外資 - 40.9 億元、投信 + 2.50 億元、自營 + 18.84 億元。

4. 電子類股 (跌深個股強彈)

(1) 被動元件、矽晶圓、DRAM：2492 華新科、2327 國巨、6488 環球晶、2408 南亞科，短期股價跌深，上周五領先大盤上揚。

(2) 光學：股王 3008 大立光第四季展望不如市場預期，法說預告營收提前走弱，股價利空出盡反映，週五震盪走高。

(3)PA：砷化鎵龍頭 3105 穩懋，外資反手買進，股價延續前一交易日強彈氣勢，股價觸及漲停。

5. 非電子類股 (航運股續強)

(1) 生技：受惠即將到來雙十一銷售商機與 9 月營收攀高，8436 大江股價上漲超過 7.59%、4137 麗豐 - KY 強勢漲停；1795 美時年底有望取得藥證，股價強勢站上季線。

(2) 水泥：進入旺季中國水泥價格有望調高，水泥雙雄 1101 台泥、1102 亞泥股價呈現同步走高。

(3) 航運：BDI、BPI 持續走高，2606 裕民、2612 中航獲利逐漸回穩，股價維持波段高點。。

6. 重點訊息：

(1) 塑化族群今年伴隨前三季獲利推進，搭配油價高檔態勢，增添塑化報價支撐力道，成大盤資金進駐焦點之一；前三季獲利大賺逾 2 千億元的台塑四寶，以及目前行情、利差相對走堅的 PP、SM 專業廠 1704 榮化、1312 國喬、1310 台苯，成法人推薦追蹤首選。

(2) 散裝船運巴拿馬型船運費指數（BPI）1 周內連創新高，5 日漲破 2014 年 1 月 6 日的高點 1,727 點後，日前再破 2014 年 1 月 3 日的 1,750 點，日租達 14,133 美元，市場估計到 11 月底、12 月初，運價都會處在高水平，2637 慧洋 - KY、2606 裕民、2617 台航、2601 益航與 5608 四維航等散裝族群業績都將受惠。

