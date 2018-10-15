富國銀行：川普再怎麼指責「瘋狂」 Fed升息也不會耽擱

儘管美國總統川普一再對聯準會 (Fed) 提出攻擊，但市場觀察人士認為，Fed 不可能聽得進去。

上週，川普擴大對 Fed 的批評，嚴厲抨擊其利率決策「瘋狂」和「失控」。而市場正在定價 12 月的另一次升息，這將是 2015 年底開始的緊縮週期中的第九次。但儘管如此，聯邦基金利率仍然接近歷史低點。

富國銀行 (Wells Fargo) 利率策略主管 Michael Schumacher 上表示，「瘋狂、精神錯亂、虛假，無論你怎麼說，我想這對 Fed 都沒有影響。」

川普對 Fed 的批評只是狗吠火車 （圖: AFP）

雖然對 Fed 的批評不太可能阻止利率決策，但 Schumacher 表示，至少有一件事可能會改變成員們的想法。

他說，「可能對 Fed 造成影響的，是萬一股市從目前水準開始再次出現大跌。」對利率上升的擔憂動搖了投資人，上週藍籌股和科技股大幅波動，暴跌後再回升。

Schumacher 表示，「股市實際上並沒有下降太多。一天跌掉 3%？沒錯，這是一個大問題，但這真的會影響 Fed？不可能。」「但如果股指一週內下跌 10% 至 15%，那可能就會奏效。」

標準普爾 500 指數自 2008 年 10 月暴跌 18% 以來，從沒有一週跌幅超過 10% 的紀錄，而 3 月跌幅 6% 已是今年的最大跌幅。即便是上週，2018 年震幅最大的一次，也只下降了 4.1%。

Schumacher 表示，股市壓力可能會持續，因為殖利率的上升繼續嚇退投資人。

他表示，「綜合關稅、財政部發行更多的債券、以及對通膨前景的普遍關切，我懷疑這些會讓人們更加擔心未來的前景。」「我懷疑這就是為什麼全美業界現在比幾個月前更加關注。」

較高的利率使高槓桿企業的債務更加昂貴。上週 10 年期國債殖利率飆升至 2011 年以來的最高水平，導致週三和週四股市大幅走低。2011 年 2 月 10 年期國債殖利率曾漲至 3.60% 以上。

Schumacher 預計，至今年年底 10 年期美債殖利率將適度增加至 3.35%，但他指出，一些市場因素可能會讓利率上升更快。

他說，「有些情況會讓情況變得更加嚴重：如果通貨膨脹真的爆發、如果政府發行更多的國債，或者某些東西真的脫軌了，利率可能達到 3.60%、3.70% 嗎？是可能的，雖然我們認為不太可能，但這確實可能會發生。」