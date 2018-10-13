股市夢魘已遠去？還早得很呢

在道瓊工業指數出現連續兩個交易日下跌近 1400 點的令人痛苦的一週後，分析師們仍然不能確定這波拋售是否意味著股市基本面轉變或只是短暫的走勢修正。

但有件事是肯定的：隨著企業獲利、利率上升和經濟數據融合而成一個焦慮不安的交易背景，投資人未來幾天要準備好面對更多的市場變化。

即使本週大幅下跌，股市週五 (12 日) 強勢反彈，主要股指收於正值。Raymond James 首席投資策略師 Jeffrey Saut 表示，股市在本週結束前強勢收高彌補了之前造成的一些「技術性損失」。

但華爾街的情緒是謹慎而不是興奮。

Canaccord Genuity 首席市場策略師 Tony Dwyer 認為股市可能尚未見底，「當大盤指數出現這種修正以及波動性激增時，通常會有更多的下跌走勢，無論是立即出現還是稍後測試低點。」

股指走勢當然不是很漂亮。標準普爾 500 指數 在 10 月的前 2 週下跌 5.1%，這是 2008 年以來第 4 季最差的開局。當大盤指數在單季前 10 個交易日下跌 5% 或以上時，根據 Dow Jones Data Group 的歷史數據，當季有 79% 的機會平均下跌 11.3%。

儘管如此，Dwyer 強調，他無意修正他樂觀的預估，「不，我還沒有改變。」堅持他的標普 500 年底目標價 3200 點。

波動性的必然

可以肯定的是，由於標普 500 指數已連續 74 天沒有超過 1% 的波動，投資人可能已經陷入了對標普 500 指數的虛假自滿情緒，直到週三 (10 日) 代誌大條為止。然而，市場觀察人士很快指出，劇烈波動是交易的正常現象，投資人應該為未來的波動做好準備。

Avalon Advisors LLC 聯席投資長 Bill Stone 在給客戶的報告中指出，「我們認為投資人應該能夠習慣，當利率處於極低水平時的股票波動性，因為較高的債券殖利率和短期現金是股票更好的競爭對手。」

自 1928 年以來，標普 500 指數每兩個月下跌 5%，每六個月下跌 10%。

他說，「儘管標普 500 指數過去 38 年中有 75% 機率年度上揚，但平均來說，自 1980 年以來下跌的年份中，跌幅近 14%。」

而且更高的波動性並不一定是必然的結果。瑞士信貸首席美國股票策略師 Jonathan Golub 重申他對股市的看漲看法，並指出在波動性高峰時期進行投資可以獲得回報。

（圖: 瑞士信貸）

被稱為華爾街恐慌指數的 Cboe 波動率指數 (VIX) 本週飆升至 28 以上，這是 2 月以來見的水平。

其他因素

除財報外，從零售銷售到工業生產以及聯邦公開市場委員會 (FOMC) 會議紀要的大量經濟數據，都可以提供更深入了解經濟狀況的分析，聯準會普遍預計將在年底前再次升息。

但德意志銀行資深經濟學家 Matthew Luzzetti 表示，如果股市繼續低迷，聯準會可能會擺脫強硬立場，「在所有條件相同情況下，股市只要再跌 10%，也就是自近日峰值下降約 15%，將抹去今年所有漲幅，這足以對不斷緊縮金融的聯準會產生重大影響。」

根據《股票交易員年鑑》編輯 Jeff Hirsch 的說法，說到底，值得注意的是，1929 年、1987 年和 2008 年的歷史性崩盤都發生在 10 月，而由於許多因素，今年情況會變得更加波動。

他在最近的文章中寫道：「今年 10 月的跌勢可能會比往年平均水平更多，但是這都是受到期中選舉、聯準會動作、過熱的投資情緒和過高的估值等因素影響。」