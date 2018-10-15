騰訊音樂：音樂付費率僅3.6%

在騰訊組織架構大調整之後，騰訊音樂娛樂集團(騰訊音樂)登陸資本市場的日子也漸行漸近。

10月2日晚間，騰訊音樂正式向SEC(美國證券交易委員會)遞交赴美上市招股書。而據10月12日最新消息顯示，由於全球市場的拋售，騰訊音樂將其首次公開募股至少推遲至11月。

《中國經營報》記者查閱招股書獲悉，截至2018年第二季度，騰訊音樂月活躍用戶數超過8億，用戶日均使用時長超70分鐘，在線音樂付費用戶數2330萬，付費率為3.6%，遠低於Spotify這一國外音樂流媒體巨頭43%的付費率。不過，在業績方面，騰訊音樂漲勢明顯，2018年上半年，其營收為86.19億元，同比增長92%；調整後利潤為21.12億元，同比上漲189%。

在國內外在線音樂巨頭普遍虧損的當下，騰訊音樂如何實現盈利？上市後又如何進一步提升用戶付費率？騰訊音樂方面未向記者作出回複。

不過，在艾媒咨詢CEO張毅看來，在線音樂的商業模式其實在全球都是一個難題，國外知名的音樂公司也尚處於虧損。所以此類公司也得考慮“羊毛出在豬身上”的這種商業模式，即收入不一定直接來自于在線音樂，音樂作為流量的入口，通過其他的業務包括社交產品等來進行變現。

付費率低迷

2016年7月12日，騰訊完成對中國音樂集團(China Music Corporation，以下簡稱“CMC”)的收購，CMC旗下擁有酷狗、酷我、海洋、彩虹、源泉等公司。

2018年3月21日，在騰訊2017年Q4業績發佈會上，騰訊總裁劉熾平表示，騰訊目前分拆的項目很少，在可見的將來騰訊音樂可能是候選者，因為其治理結構和股東結構更適合分拆。

此後不久，騰訊方面便在港交所宣佈拆分在線音樂業務、實現在美國獨立上市的計劃。

據悉，騰訊音樂旗下產品主要包括QQ音樂、酷狗音樂、酷我音樂、全民K歌、酷狗直播、酷我聚星等。此前有報道稱，騰訊音樂將于2018年9月7日美股公開申報，10月18日正式上市，估值區間為290億~310億美元。

而此次披露的招股書中，騰訊音樂未披露發行價和股票發行數量。根據招股書，騰訊音樂目前業務包括在線音樂服務和社交娛樂服務等，而在線音樂服務收入主要包括付費訂閱，銷售數字音樂單曲和專輯，內容再許可和在線廣告的收入。同時提供各種其他音樂相關服務，例如為智能設備和汽車製造商提供音樂解決方案。社交娛樂服務收入來自于，在線卡拉OK和直播平台上的虛擬禮品銷售、高級會員服務。此外，還包括音樂相關的硬件產品的銷售產生收入。

值得注意的是，起家業務在線音樂並未成為騰訊音樂最大的收入來源，社交娛樂服務占營收的比重在逐步擴大。在線音樂服務和以音樂為中心的社交娛樂服務分別占2017年收入的28.7％和71.3％，2018年上半年收入的29.6％和70.4％。而在2016年，在線音樂和社交娛樂服務等的營收占比分別為49.2%和50.8%。

另外，騰訊音樂在線音樂業務的付費率並不高。招股書顯示，截至2018年第二季度，騰訊音樂在線音樂的付費用戶數為2330萬，移動MAU(月活躍用戶數)為6.44億，付費率為3.6％，ARPU(每月用戶平均收入)值為8.7元。社交娛樂服務的移動MAU為2.28億，付費用戶數為950萬，付費率為4.2％，ARPU值為111.8元。此外，其在線音樂的付費率低於Spotify。

曾在音樂版權管理行業浸淫多年的一位不願具名的高層人士告訴記者，Spotify的收入來源主要是付費訂閱和廣告收入，而騰訊的玩法有很多，間接性收入比較多。

而對於付費率較低問題，該人士認為，從盜版橫行發展到用戶付費習慣養成，大環境向好，要積極看待，歐美市場也是花費十幾年來進行規範，而中國版權大戰才6年，提升付費率需要過程。

而社交娛樂服務的業務增長成為了騰訊音樂的財報亮點。招股書顯示，由於在線卡拉OK和直播服務收入增加，2017年，騰訊音樂社交娛樂服務產生的收入為78.32億元，與2016年的22.17億元相比，增長幅度達253.3％。

招股書顯示，在線卡拉OK和直播服務產生的收入增加主要是由於騰訊收購CMC的直播業務，佔騰訊音樂目前流媒體直播的大部分服務項目；此外，在線卡拉OK用戶大幅增長，同時付費用戶比率增加，主要是由於全民K歌引入了社交網絡功能；實時流媒體用戶群的實質性增長，是由於將在線音樂服務用戶引導至直播服務所致。



騰訊音樂在招股書中提及，為新一代藝術家提供機會，通過營銷、推廣、貨幣化和職業培訓為他們提供支持。在在線K歌和直播平台上，允許有抱負的藝術家創建個性化檔案，獲得有吸引力的貨幣化機會，並製作和推廣他們的數字專輯。

騰訊音樂還列出了從其直播平台走出的歌手莊心妍和從全民K歌平台走出的歌手艾辰。莊心妍2015年10月發佈的單曲在騰訊音樂平台上播放了超過三十億次。2018年她舉辦直播並發行首張專輯，並在發行後的一個月內銷售了超過100萬張專輯。

來源：中國經營報