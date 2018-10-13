小摩執行長：升息和地緣政治問題可能破壞美國經濟成長

摩根大通執行長戴蒙 (Jamie Dimon) 在週五 (12 日) 財報會議中表示：升息和地緣政治問題可能破壞美國經濟成長，並當場列出了一系列地緣政治問題清單。

小摩執行長戴蒙在財報會議中表示，通膨導致利率走高並不是加分，反倒是件壞事。目前為止，儘管海外地緣政治問題日益嚴重，但美國仍然擁有強大的經濟。

戴蒙進一步解釋，從薪水、就業機會、資本支出、消費信貸面向來看，美國經濟還是很強勁的，不會馬上走弱。雖然在經濟強勁的情況下，市場將會看到更高的利率，但這最終可能會遏止長達近十年的經濟成長周期。

戴蒙提到，基準利率可能達到 4%。10 年公債殖利率自上月大幅走揚，已經來到 3.16%，這都標示著 S&P 500 指數近兩年來最大跌幅。

財報會議中，戴蒙列出了一系列地緣政治問題清單，包括美中貿易糾紛、英國脫歐、全球央行減縮債券購買計畫，以及歐洲、中東和拉丁美洲、義大利、土耳其、沙烏地阿拉伯等。

全球經濟總是存在摩擦，而且似乎正逐漸惡化。戴蒙表示這些地緣政治問題尚未破壞強大的美國經濟，並警惕投資人這些問題擺在那，最終可能會對美國經濟產生影響，而且任何人都不應感到驚訝。

戴蒙還指出，近月商界團體和美國總統川普之間的對話並未減弱。商界團體向川普政府進行了積極和良好的對談，舉例來說，商界團體不同意政府出手的這些貿易策略，但我們樂見川普達成新版北美自由貿易協定 (NAFTA)、與歐洲和日本對談。川普似乎還會再次與中國重啟對談。