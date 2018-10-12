〈財報〉小摩Q3淨利狂增24.48%！股價聞聲大漲逾2%

摩根大通 (JPM-US) 週五 (12 日) 美股盤前公布財報，第三季度每股收益為 2.34 美元，超越市場預期的 2.25 美元，同時第三季淨利為 83.8 億美元，與去年同期相比，年增率狂增 24.48%。

小摩股價於週五 (12 日) 美股盤前大漲 2.15%，暫報每股 110.46 美元。

摩根大通股價盤前大漲 2.15% 圖片來源：Google

摩根大通第三季財報揭露，固定收益部門 (FICC) 業務銷售和交易營收為 28.4 億美元，年增率下滑 6%，低於市場預期的 29.6 億美元；同時投資銀行業務營收 17.3 億美元，也是低於市場預期的 18.2 億美元。

而雖然摩根大通 FICC 及投行業務營收表現差強人意，但是受到第三季美股大漲的刺激，小摩第三季股票銷售和交易營收是高達了 16 億美元，年增率增長 17%，高於市場預估的 14.2 億美元。

管理顧問機構 Opimas 分析師 Octavio Marenzi 表示，確實小摩在房貸市場表現有點疲軟，但是信用卡等消費性業務貸款仍是有好的表現，而 FICC 固收部門雖然績效較差，但也被股票交易部門的營收所補足。

市場分析，摩根大通受惠於利率上升以及減稅措施的提振，估計利差益的擴張狀況仍有望持續。

摩根大通首席執行長戴蒙 (Jamie Dimon) 亦表示，儘管經濟及地緣政治不確定性增加，但美國和全球經濟目前仍是表現強勁，而投資人應警惕未來某個時點，經濟和政治不確定性可能會對經濟造成衝擊。