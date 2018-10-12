美股盤中─道瓊大漲逾400點 收復部份本週的跌幅

因升息的擔憂消退，加上科技股自本週稍早的大幅跌勢中反彈，美國股市週五中場大幅上漲。道瓊一度上漲逾 400 點。

幾家銀行公布財報優於預期，亦有助推升股市。

台北時間 23:47

道瓊工業平均指數上漲 131.19 點或 0.52% 至 25184.02。

Nasdaq 指數上漲 102.77 點或 1.34% 至 7431.83。

S&P 500 指數上漲 22.64 點或 0.76% 至 2751.01。

科技股上漲，Netflix 股價大漲 6%。亞馬遜與蘋果分別上漲 4.3% 與 3%。

今日全球股市亦上漲。德國與法國股市均走高。上海綜合指數上漲 0.9%，日經指數收高 0.5%。

分析師說，儘管週五上漲，投資人仍應謹慎。情況是否明朗，目前還言之過早。

週四，華爾街大幅收低，道瓊大跌逾 540 點，二天合計狂跌逾 1300 點。近幾個交易日，因投資人對升息感到緊張，且科技股價位已高，全球股市遭到撼動。

川普總統近來抨擊美國聯準會 (Fed)，該為股市大跌負責。他於週三說，他對央行持續升息，感到不悅。

川普於週三接受 Fox News 訪問時說：「我認為問題出在 Fed，Fed 簡直瘋了。他們升息根本荒謬。」週四，川普再為股市下跌，譴責 Fed。但他說，儘管他感到失望，他並不會要 Fed 主席鮑爾下台。

本週至週四收盤為止，科技股下跌了 6.8%，拖累主要指數下跌逾 5%，可能創下 3 月以來最大單週跌幅。

富國銀行與花旗公布第三季財報優於預期，亦拉抬了股市氣氛。

投資人對財報季期望甚高，FactSet 機構預期 S&P 500 企業第三季獲利成長 19%。