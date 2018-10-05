新興市場股市多空陣營壁壘分明 摩根大通看好未來半年漲幅上看15%

摩根大通看好新興市場資產和美國資產的表現差距縮小，並預期新興市場股市未來六個月反彈幅度將達 15%。

安聯集團首席經濟顧問 Mohamed El-Erian 日前表示，現在談論將資金從美國資產轉移至新興市場還言之過早，總體經濟的背景對於開發中國家並不利，儘管市場還籠罩在這樣氛圍下，但摩根大通則加入瑞銀和摩根士丹利等投行的陣營，陸續開始看好新興市場反彈的潛力。

摩根大通全球宏觀數量和衍生品研究主管 Marko Kolanovic 接受彭博電視採訪時表示，各類資產已大致反映貿易戰的總體經濟風險，與此同時，發展中國家的經濟成長幅度明年有望與發達國家趨同，有助新興市場股市未來六個月反彈 10%-15%。

Kolanovic 指出，該公司的跨資產戰略在上半年重押美股後，改對新興市場和美股同樣抱持中立 (equal weight)。此舉意味著摩根大通加入了瑞銀和摩根士丹利唱多新興市場的行列，和高盛、安聯看空新興市場的陣營壁壘分明。

標普 500 指數 (白) 和 iShares MSCI 新興市場 ETF(藍) 表現。

由於發展中國家受到強勢美元，美國利率上升以及中美之間貿易緊張局勢升級的影響，標準普爾 500 指數今年以來的表現，優於 iShares MSCI 新興市場 ETF 高達 21%，但 Kolanovic 預期這樣的趨勢將逆轉，新興市場股市將有更多上漲空間。