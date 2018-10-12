台股盤後─電金權值股大反攻 飆漲239點收復萬點失土

台股今 (12) 日多頭大反攻，在短線跌深技術性反彈行情升溫激勵下，加上台幣止貶，盤中越走越高，終場幾乎收在最高點至 10045.81 點，漲點多達 239.7 點，漲幅 2.44%，成交值縮至 1435 億元，不過，法人提醒，貿易戰利空已演變成全球金融市場的系統性風險，而台股上檔連環套牢賣壓形成，建議後市先持保守應對態度。

台股今日的報復性反彈來自大型權值股的絕地大助攻，股王大立光、南亞科上漲停板，國巨大漲近 7%，台達電、群創、華新科均漲逾半根停板。

而台積電、台灣高鐵、友達、聯發科和可成均漲超過 4%，統一、台泥、統一超、日月光投控漲逾 3%，而鴻海、台塑、遠東新、中信金、研華和鴻準等漲逾 2.5%。

金控族群同樣發揮穩盤力道，兆豐金、台新金、開發金、永豐金、華南金和國泰金、富邦金等均漲 1% 上下。

在國巨的激勵下，被動元件族群強彈，信昌電漲停，禾伸堂、蜜望實和華新科均漲超過半根停板。

而光學鏡頭大廠也跌深反彈，亞光、先進光、聯一光和佳凌漲逾半根停板，新鉅科也有 2% 以上的漲幅。

除了電子股多數反彈，另外還有傳產股中的生技族群再次續強，特別是醫材類，承業醫大漲 7%，合富 - KY 漲逾半根停板，曜亞、杏一漲逾 1%。

不過，要留意的是目前盤面上的利空因素包括美中爭端擴大、美債殖利率飆升、以及美股尚未回穩等，均尚未明顯緩解，恐仍將使國際資金自新興市場撤出。

法人提醒，台股自 10 月起受國際利空衝擊，引發恐慌性多殺多的大量停損賣壓，才短短幾個交易日即遭空方摜破各支撐，甚至結束本波長達 1 年 4 個月的萬點行情，台股仍需時間整理弱勢震盪格局。