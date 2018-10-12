【華冠投顧】盤後分析：破底翻留長下影線 趁反彈檢視持股

劉彥良 分析師

短線上在融資大減且美股電子盤反彈，台股呈現破底翻並留下 300 點的長下影線，外資期貨多單亦連兩日大增，盤勢已見止穩。只要接下來美股也能回穩不再破底，那麼下周在台股重新站上 5 日線也就是短底成型後，就能展開波段的反彈行情。

今天的反彈以電子股為主，包括蘋概股和漲價概念股都有不錯的表現，投資朋友應該趁接下來的反彈進行持股調整，若線型走空且法人站賣方的個股，反彈結束後再次走弱的機率很高，甚至周一就會看到很多個股出現今天搶短的賣壓出籠。

觀察法人本周的資金流向，仍舊偏好在傳產跟金融股身上，主要還是考量到美國科技股走勢偏弱，而且電子股已進入淡季甚至不少個股的第四季展望不佳遭法人出具報告調降投資評等或目標價。

奉命護盤的政府基金和八大官庫行庫，除了少數佔指數的電子權值股外，我認為多數還是會漂進傳產股，畢竟要投信回頭作多前幾個月大賣的漲價概念股來幫散戶融資解套於理不合。傳產股當中，包括航運、紡織和二線塑化都是投資朋友在本季可以好好留意的族群。

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