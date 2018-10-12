台股盤中─超跌後技術性反彈 惟須提防籌碼面凌亂

儘管美股昨 (11) 日持續大跌，但台股信心面穩住，早盤以小漲 5 點開出後，雖一度跌逾 50 點，隨後在陸股開低走高的帶動下，翻紅且漲點擴大至 60 點以上，預估成交值約 1600 億元，不過，法人仍提醒，儘管台股明顯超跌，但上方籌碼凌亂，尚未完全擺脫破底格局，仍要提防融資斷頭的賣壓潮再度出籠，現階段不宜急著大搶反彈。

在市場信心略回穩的態勢下，多數權值股反彈，以南亞科大漲超過 7% 最多，其次為國巨漲半根停板，大立光、華新科和台達電漲幅 4% 左右，聯發科、鴻準、群創、友達和台灣高鐵漲逾 2%。

另一方面，台積電、鴻海、可成、日月光投控、統一超、光寶科等均維持在紅盤上，為今日的大盤提供支撐力道。

從細族群來看，在國巨和華新科的帶動下，被動元件相關族群再度轉強，信昌電攻上漲停，蜜望實、禾伸堂均漲逾 4%。

同時，大毅漲 3% 左右，日電貿、鈞寶、光頡、鈺邦和興勤漲幅均 1% 之上。

而穩懋在昨日逆勢從跌停拉回平盤後，今日股價續強大漲逾 3%，帶動全新也漲近 4%，宏捷科漲近 3%。

不過，仍要留意盤面上還有不少中大型高價股相當疲軟，昂寶 - KY、億豐、康控 - KY、致茂和 VHQ-KY 跌半根停板上下，廣華 - KY、泰福 - KY 和橘子等跌幅也有 3% 左右。

元大投顧提醒，在陸股破底和美元轉強等負面因素衝擊下，加劇外資撤離新興市場，儘管有看到政府基金護盤點火的影子，但若法人、散戶持續同步站在大幅調節一方，指數推升的空間絕對有限。

從技術面觀察，統一投顧說明，由於台股各期均線已迅速下彎，除了外資資金退場的衝擊，尤其融資減幅不足、籌碼零亂將不利盤勢回檔落底。