【華冠投顧】盤中解析：觀察下影線長度

劉彥良 分析師

昨天上市櫃融資合計大減近 170 億元，不過收盤仍超過 500 檔個股跌停下，早盤勢必還有一波斷頭賣壓，所以今天融資會再大減。

早盤清完融資後，伴隨而來的自然是搶短的買盤，所以下影線是必然，關鍵是收盤時下影線究竟多長。今天盤中低點在 9740 點，我認為收盤時至少要留下 100 點的下影線，也就是台股必須收在 9840 點以上。

但是要出現報復性的反彈行情，只有 100 點的長下影線自然不夠，觀察今年 2 月初留下 180 點左右的長下影線，而後才有強勁的反彈行情。比照辦理的話，也就是台股今天要收在 9920 點之上。

以目前的盤勢發展來看要留下 180 點長下影線的機率不高，也就是說台股難複制年底強彈的走勢，研判台股最好的情況就是以盤代跌，守住 9740 點進行橫向打底，等待未來 5 日線翻揚的落底訊號出現，反彈行情會正式展開。

在落底訊號出現前，搶反彈的風險比較大，所以我建議投資朋友如果不是精於短線交易，不如還是多觀望幾日，畢竟美股仍有高檔補跌的壓力，同時今天陸股也還在破底，危機尚未解除。

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