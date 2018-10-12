台股期匯市報復反彈 大盤彈200點、台指期飆300點雙雙重回萬點

不畏美股續重挫，在美股電子盤回神之下，台股期匯市今 (12) 日報復性反彈，新台幣午盤強升 2.35 角暫收，台股受惠股王大立光亮燈漲停領軍蘋概股強彈，搭配半導體類股、傳產股也反攻，午盤大漲超過 200 點，台指期更認錯狂飆超過 300 點，雙雙重回萬點。

新台幣今天一度升值逾 2.5 角，漲幅為亞幣最猛，午盤以 30.870 元兌 1 美元，狂升 2.35 角暫收，成交金額為 6.82 億美元。

而在美股電子盤回神之下，亞股大舉吹起反攻號角，港股、韓國股市都強彈超過 1%，台股昨天跌最慘，今天也還他公道，盤中反彈超過 2%，最高上漲超過 220 點，漲到 10032 點。

推升台股重回萬點的主要功臣就是昨天跌停的股王大立光，儘管第 4 季業績恐遇到亂流，10、11 月訂單將下滑，旺季不太旺，不過後勢鏡頭新應用及多鏡頭趨勢確立，加上搶進韓系訂單，今天利空出盡，一別昨日鐵青，直奔亮燈漲停 3555 元。

領軍蘋概股表現亮眼，另外二王台積電大漲近 4%、鴻海也勁揚超過 2%。其餘南亞科也攻上漲停，台達電、緯創、順達、景碩等都紅通通。

跌深的被動元件也強強滾，信昌電漲停，國巨大漲超過 8%、重回 400 元之上，華新科、禾伸堂、蜜望實都勁揚超過 7%，但值得注意的是，奇力新減資恢復交易，補跌苦吞跳空跌停，僅成交 514 張，委賣張數約 2 萬張。

台股因短線超跌，融資昨天大減 115 億元，被視為籌碼沉澱，最重要的是美股電子盤回穩，亞股反彈的強心針，讓恐慌賣壓趨理性，今天上演報復性反彈，重登萬點，但是指數是否就此止穩，還是再觀察，至少要二天不再破低點才是安全訊號，短線先以跌深反彈視之。