橘子旗下線上交換市集APP「Swapub」 推出首創新功能

橘子 (6180) 集團旗下的亞洲 NO.1 線上交換市集 APP「Swapub」，風靡台灣、泰國、香港、馬來西亞等亞洲各國，累積 200 萬用戶，宣布推出電商市場首創的「找我附近 Nearby」功能，以雷達圖結合 GPS 技術，用戶可搜尋近距離賣家，直接進行交易。面對第四季電商旺季來臨，Swapub 將接連推出預測二手行情的「估估看」與「你許願我實現」活動。Swapub 營運長林靜怡表示，近年新零售趨勢下，線上線下的界線趨向模糊，Swapub 成立 3 年擁有 200 萬用戶、700 萬件二手商品，已是亞洲最大的線上換物市場。在龐大的用戶與商品基礎下，「找我附近 Nearby」新功能的推出，對消費者來說，消費流程將更快更便利，對市場來說，電商「去中心」消費場景的實踐可望更進一步，帶來產業的進化。



為優化用戶使用體驗，提升換物便利性，Swapub 首創結合雷達圖的新功能「找我附近 Nearby」，只要透過 2 步驟、10 秒鐘，就可快速找到 50 公里內的賣家與喜愛商品。「找我附近 Nearby」透過簡化商品搜尋的歷程，大幅縮短買家找物時間，用戶更可以直接選擇面交，節省雙方寄送程序，讓取得好物更便利。

