美房貸7年來首次突破5% 創2011年來新高

受到美債殖利率全面揚升的影響，美國抵押貸款銀行家協會 (Mortgage Bankers Association，MBA) 本週數據顯示，平均 30 年期固定房屋貸款利率已達 5.05%，創下自 2011 年 2 月以來的最高水平。

聯邦抵押貸款買家房地美 Freddie Mac 表示，30 年期固定抵押貸款的利率目前為 4.9%，也是 7 年來新高。

雖然美股週四 (11 日) 及週三 (10 日) 進行了小修正，美國房屋抵押貸款利率正在攀升。失業率處於近半個世紀以來的最低水平，工資也在上漲。消費者正在消費，企業正在投資。

抵押貸款利率的上升只是新市場週期的另一個面向，利率上升，代表股票投資人在股票證券這塊冒的風險逐漸增加。

據了解，目前利率仍然相對較低。金融風暴前的 2007 年平均 30 年期抵押貸款利率徘徊在 6.5% 左右。據 Zillow 最近的一份報告顯示，賣家被迫在一些曾經較熱的市場，如聖地亞哥、波特蘭、和達拉斯等地降價。買家似乎擔心付出太多，特別是現在抵押貸款將花費更多。

對於一間 25 萬美元的房屋來說，5% 的貸款較 4% 的月付金額多出了約 150 美元。

這可能也會對房屋建築商產生影響。D.R. Horton (DHI-US) 本週早些時候表示，預計今年的房屋銷售將低於華爾街的預測。Lennar (LEN-US) 最近也下調了訂單前景。

房地美表示，現在預計今年整體房屋銷售 (包括新房和現房) 將下降近 1%，主要原因是市場上房價較高，而抵押貸款利率上升。