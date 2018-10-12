房租成本和能源價格下跌 美國 9 月 CPI 增速意外放緩 

美國通膨意外降溫！受到房屋租金成本和能源價格下跌影響，週四 (11 日) 美國 9 月消費者物價指數 CPI 增速放緩至 0.1%，低於市場預期的 0.2%。

週四 (11 日) 美國勞工部公布最新的通膨數據顯示，9 月美國 CPI 月增達 0.1%，上月增幅達 0.2%；9 月 CPI 年增達 2.3%，低於 8 月 2.7%，是 2 月以來的最低水平。

近一年美國 CPI 趨勢圖。(圖：TRADING ECONOMICS)

不計波動性高的食品與能源，核心 CPI 指數連續第二個月小幅上漲 0.1%，年增達 2.2%，與上個月相同。

8 月核心個人消費支出平減指數 (PCE) 年升 2.0%，連續 4 個月符合 Fed 2% 的目標通膨率。

通膨數據部分反映了二手車和卡車價格指數月降 3%，創 15 年來最大跌幅。此外，油價指數自 8 月飆升 3.0% 後，9 月下滑至 0.2%；食品價格指數整體持平，9 月家庭食品價格指數下滑 0.1%；房屋租金 8 月上漲 0.3% 後，9 月達 0.2%。

先前市場預測，9 月 CPI 和核心 CPI 月增率達 0.2%，而今公告的數據僅略低於分析師的預期，預料將不會改變美國聯準會 (Fed) 逐步升息的政策，抑制經濟成長速度。美國央行今年已經升息 3 次。

Daiwa Capital Markets America 首席經濟學家 Michael Moran 表示，Fed 希望通膨維持 2% 左右，但最近幾個月通膨呈現放緩，但考量強勁的經濟與就業數據，預料 Fed 12 月升息的可能性維持不變。