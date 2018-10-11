全球經濟風險增 油價跌至兩週低點

週三美股重挫，拖累亞股、歐股陷入震盪，在預期全球經濟風險增加的情況下，今 (11) 日國際油價走跌，觸及 2 週低點。

台北時間週四晚間 8 點 40 分，Investing.com 數據顯示，布蘭特原油期貨下跌 1.34%，至每桶 81.98 美元；西德州中級原油期貨下 1.53 跌 %，至每桶 72.05 美元。

布蘭特原油價格走跌。(圖：翻攝自 Investing.com)

根據路透社報導，布蘭特原油期貨週四一度跌至每桶 81.14 美元，為 9 月 26 日以來最低，之後又回升至每桶 81.60 美元附近。

石油輸出國組織 (OPEC) 連續第 3 個月，削減對全球石油需求成長的預測，理由在於貿易爭端加劇，以及新興市場動盪，恐對經濟情勢造成不利影響。

此外，美國石油協會 (API) 資料顯示，截至 10 月 5 日當週，美國原油庫存增加 970 萬桶，至 4.107 億桶，遠高於分析師預期的增加 260 萬桶。

PVM Oil Associates 石油分析師 Stephen Brennock 表示，昨日的股票拋售潮，讓油價多頭大受打擊；全球經濟正面臨諸多下行風險，恐影響石油需求，導致油價走跌。

昨日美股重挫，標普 500 指數收跌 3.3%，至 2785.68 點；道瓊工業指數收跌 3.2%，至 25598.74 點；那斯達克指數收跌 4.1%，至 7422.05 點。

受美股拖累，週四亞股哀鴻遍野，日經 225 指數收跌 3.89%；南韓股市收跌 4.44%，為 2011 年 11 月以來最大跌幅；台股收跌 660.72 點，跌幅逾 6%，失守萬點。

週四歐股早盤，泛歐 Stoxx 600 指數跌逾 1.8%，觸及 20 個月低點，金融股、科技股跌勢最劇。