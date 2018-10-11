〈永冠-KY法說〉台中新廠2020年完工 中國江蘇鋼銳廠將費時3年遷廠

鑄件大廠永冠‐KY(1589-TW) 今 (11) 日召開法說會，注塑機產品打入日本工具機大廠發那科供應鏈，預計明年量產；產業機械可望取得中國公共建設中的鐵路基建訂單，半年內就會有消息；台中新廠預計 2019 年動工、2020 年底前完工，產能規劃朝向大型化與自動化，至於中國江蘇鋼銳廠為配合中國地方政府都市計畫，將進行遷廠，需費時約 3 年時間。

永冠目前三大產品應用別分別為能源類、注塑機與產業機械，在近來積極轉型下，永冠將切入各應用別中的高成長產業，能源類著眼離岸風電產品，看好台灣與亞太地區風電建設商機，擁有在地化生產優勢，且技術門檻高，需求持續復甦中，預期在永冠大型產品新產能開出後，可望有較顯著的營收成長。

注塑機方面則是著眼電動車產業，永冠董事長張賢銘表示，目前已有新客戶進行認證中，有機會打入其供應鏈，包括日本、中國與美國客戶約 3-4 家，原先已有新產品要陸續上市，進入放量階段，但受美中貿易戰影響，使出貨量不如預期。據悉，永冠近期也打入日本工具機大廠發那科供應鏈，已開出模具，預計明年量產。

產業機械部分，永冠瞄準中國公共基建與自動化趨勢，永冠表示，自動化趨勢長期將帶動空壓機、工具機與工作母機等成長。值得一提的是，永冠以前就持續嘗試打入公共建設領域，都因屬外商而被拒於門外，但受惠惠台政策，鼓勵台商參與公共建設，使今年情況有所變化，目前盼能佈局鐵路建設領域，最快半年內就會有消息。

新產能部分，永冠台中新廠正規劃中，預計 2019 年動工、2020 年底前完工，產能規劃朝向大型化與自動化，包含能源類與非能源類產品，未來計畫新產品將在中國子公司開發，生產端則移至台中廠生產，並加速產品認證週期。

此外，永冠中國江蘇鋼銳廠為配合中國地方政府都市計畫，將進行遷廠，張賢銘表示，大型產品確實受到遷廠影響，將使出貨延後，但會與當地政府簽訂搬遷補償協議，金額預計上看新台幣 15 至 16 億元，預計費時 3 年時間進行搬遷，也藉由搬遷機會，整合廠房並提升生產效率。