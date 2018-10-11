美中貿易戰波及股市表現 9月證交稅收年減逾2成

財政部今 (11) 日公布 9 月賦稅收入統計，單月實徵淨額 2,439 億元，較去年同期減少 13%，累計前 9 月實徵 1 兆 8,581 億元，較去年同期增加 4.2%。不過，美中貿易戰衝擊股市，使得 9 月證交稅收年減逾 2 成。

以個別稅目來看，主要稅目中，包括營利事業所得稅、貨物稅、土地增值稅與證交稅 9 月稅收都較去年同期減少，其中，又以營利事業所得稅、證交稅與土地增值稅的衰退幅度較大，皆較去年同期減少逾 2 成以上。

在證交稅部分，9 月實徵淨額 74 億元，較去年同期減少 22 億元、年減 22.6%；但累計前 9 月實徵淨額 792 億元，創下 2008 年以來同期新高，較去年同期增加 23.6%。

財政部統計處副處長陳玉豐指出，受到美中貿易戰衝擊全球股市表現，導致上市櫃股票 9 月平均成交值約 1,454 億元，相較於去年同期 1,523 億元略為減少，進而影響證交稅收。

在營利事業所得稅部分，9 月實徵淨額 794 億元，較去年同期減少 29%，陳玉豐解釋，主要是今年暫緩申報期限適逢例假日，順延至 10 月 1 日，使得部分稅款延後入帳；但累計今年前 9 月因企業獲利成長，與部分暫繳稅款遞延入帳，因此實徵淨額 4,368 億元，較去年同期增加 3.9%。

另外，土地增值稅部分，9 月因不動產徵起件數 4,1848 件，較去年同期減少 6,364 件，導致單月實徵淨額 61 億元，較去年同期減少 27.2%，而這也使得前 9 月實徵淨額較去年同期減少 15 億元，降至 685 億元，年減 2.1%。