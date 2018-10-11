〈永冠-KY法說〉積極轉型走出谷底 Q4可望單季轉盈、明年獲利「毫無懸念」

鑄件大廠永冠‐KY(1589-TW) 今 (11) 日召開法說會，永冠表示，去年起積極轉型，切入高成長產業，並持續平衡應用產品別比重，目前產品應用別比重已趨向平衡，目標為維持各應用別比重各為三分之一，在風電需求回溫帶動下，第 4 季可望達到單季轉盈，明年則是「毫無懸念」。

受到外部環境因素影響，永冠去年第 4 季起面臨成立以來首次虧損、每股虧損 0.54 元，今年第 1 季雖小幅收斂為每股虧損 0.37 元，但第 2 季因環安費使營業費用增加，導致每股稅後虧損 1.15 元。

永冠表示，目前面對的外部環境挑戰包括風電需求變化快速、大型化趨勢較預期早、美中貿易戰改變產業鏈、產品生命週期與訂單週期縮短等產業需求的快速變化；政府對環保要求與產業規劃的調整及永續經營能力更受重視等。

永冠在 2015 年時，能源類營收占比一度達近 6 成，但受到中國風電裝機量下滑、德國政府取消陸上風電補貼等因素影響，使需求大幅轉弱，因此永冠從去年起積極轉型，切入高成長產業，並持續平衡應用產品別比重，耕耘非能源類客戶，去年能源類占比 35%、注塑機 34%、產業機械 31%，今年上半年已調整至能源類 23%、注塑機 40%、產業機械 37%。

永冠表示，目前產品應用別比重已趨向平衡，目標為維持各應用別比重各為三分之一，以降低單一產業風險。不過，今年第 2 季中旬過後，中國、美國與歐洲的陸上與離岸風電需求逐漸回溫，預期年底前能源類營收占比可望回升至 3 成左右。

永冠董事長張賢銘表示，第 3 季在產品均價上揚，加上客戶反應熱絡下，本有機會轉盈，但由於江蘇鋼銳廠因環保視察而停工生產，加上受到美中貿易戰影響，使營運表現受到影響，預期第 4 季有機會達到單季轉盈，但全年可能仍會虧損，明年獲利則是「毫無懸念」，相當有信心。