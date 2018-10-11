〈台股摔破萬點〉散戶殺出115億 融資餘額創20個月新低 10檔殺融資股出列

台股今 (11) 日狂瀉 660 點，下探 9800 點，外資賣超 302 億元，創史上第十大賣超，不但外資法人狂砍，散戶融資也殺出 115 億元，融資餘額降到 1390 億元，創 2017 年 2 月、20 個月以來新低水位。

台股今年以來持續在 10500 到 11000 之間區間盤整，儘管 2 月美股單日暴跌超過千點的股災，當時萬點也沒失守，但是，今晨美股道瓊大跌 800 點，就把台股過去一年多的漲幅全部吃掉， 萬點行情畫下休止符。

台股自 10 月起，重力加速度向下滑落，融資戶越攤越平，台股融資維持率也跌到 142-148% 左右，不過個股的融資追繳斷頭賣壓沉重，因此，今天散戶融資大減 115 億元，若把時間拉長，10 月以來更是已減 195 億元，融資餘額降到 1390 億元低水位。

融資減少前 10 名個股分別為：富邦 VIX 遭賣 50385 張、群創 36359 張、元大台灣 50 反 1 遭賣 13671 張、彩晶 13299 張、中環 11753 張、華邦電 8889 張、旺宏 8209 張、宏碁 7996 張、新日光 7948 張、友達 7363 張。

台股短線面臨技術線型轉弱，融資餘額尚待去化，今年初最夯的漲價概念股包括：半導體、被動元件、矽晶圓等近期都跌跌不休，成為 10 月股災的重災區，散戶也按捺不住自行了斷，短線宜保守因應，避開融資使用率過高或第 4 季及明年業績不明朗之個股。