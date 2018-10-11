是什麽原因造成中國神華逆勢上漲？

近期國内外資本市場大幅動蕩，A股持續底部寬幅震蕩，但有一批“黑色系”公司的股價卻是逆勢大漲，這其中具有代表性的就是國内煤炭行業的龍頭公司——中國神華（01088-HK;601088-CN）！

（圖片來源：同花順）

中國神華公司近期股價上漲據有關分析師出具的報告，說是由於山西地區當前由於洗煤廠關停，煤企庫存仍在低位，再加上調價格因素，短期會對煤炭價格有所提振，所以煤炭股價以及期貨價格都出現了上漲。但原因真的是這樣嗎？我們認為，這些隻能算是誘因且是小範圍事件，併不足以影響整個行業，真正的原因還是因為公司現金流好、估值低，長期分紅率較高。這剛好在整個資本市場不景氣的背景下，中國神華正好迎合了一些以求穩的大資金。

低估加高分紅

從行業來看，中國神華是國内乃至國際上煤炭行業的龍頭公司，在2017國家推動供給側改革，消減產能，全國煤炭類公司盈利能力集體出現好轉的背景下，中國神華2017年全年實現淨利潤450.3億元（人民幣，下同），同比2016年227.1億元增加98.3%，全年股價大漲75%。

或許是公司2017年發力過猛，2018年半年報財務數據營收和淨利潤增速都是有所放緩，據公司2018半年報數據顯示營業收入同比增長5.7%，扣非經常性淨利潤下滑3.2%，但這也不影響公司的賺錢能力，上半年公司生產經營活動產生的現金流淨額為319億元，妥妥的現金牛公司。

（圖片來源：中國神華2018半年度業績報告）

就是因為公司有源源不斷的淨現金流，且公司規模已經處於成熟區，所以長期看不需要太多的資金去投資，造成賬面貨幣資金高達1047億元（2018年半年報數據），這也是進一步保證了公司未來可以持續的分紅派息。

根據以往經驗，中國神華每年分紅金額約是淨利潤的40%左右，對應公司今年股價低點股息率約為5.5%，加上每幾年會有的特别派息，長期看公司的股息率可以維持在約7%。

每年穩定且較高的分紅派息率這是造成公司在逆勢遭受市場關註的原因之一。另外，就是公司較低的估值給投資者提供了安全墊，中國神華今年股價最低點對應的靜態市盈率才7倍出頭，這也是意味著公司在目前盈利能力不變的前提下，投資者投資的本金7年就可以收回本金，正是由於公司高分紅率加上低估值才使得公司股價才可以逆勢大漲。

說到這里估計有人會說，中國神華是煤炭行業，煤炭行業具有週期性，所以估值不能簡單看市盈率，那麽真是這樣嗎？

多元化發展弱化週期性影響

我們翻看中國神華2017年財報，公司的主營業務是煤炭、電力的生產和銷售，鐵路、港口和船舶運輸，煤製烯烴等煤炭相關化學加工登業務。但中國神華作為國内乃至全球最大的一個煤炭企業，煤炭營業收入隻佔總營業收入60%左右。這相比大多數煤炭公司是一個不折不扣的優勢，因為煤炭行業是個強週期性行業，如果中國神華業績比較單調，必然在一段時期會面臨業績低谷期。然而，中國神華業績在前幾年行業整體處於低谷期時候還能保持每年百億元以上的淨利潤，這完全是靠其他業務來平滑公司的業績。

（圖片來源：中國神華2017年業績報告）

就算是公司主營業務佔比較重的煤炭部分，神華既可以自產煤也可以進口煤，如若在整個行業業績高峰期，而集團產量不及需求，這樣就可以加大採購進口煤，這樣就比大部分煤炭企業的生產方式更加靈活。發電分部，神華的清潔燃煤發電技術處於國際先進水平，這能很好的應對逐漸嚴格的環保政策，而且在2017年神華並購國電之後，煤電聯營有利於緩解煤電矛盾，將外部矛盾内部化，降低協調成本。

正是由於公司多元化發展，對於營收收入佔比較大的煤炭部分採用進口煤和自產煤相結合的方式，使公司在行業景氣度較低的時候不至於受影響太大，這在一定程度上弱化了行業週期帶來的問題。

所以，用市盈率給公司簡單估值也不是併無道理，因為中國神華已經在很大程度上弱化了行業週期性帶來的影響。

綜上所述，正是由於公司長期具有穩定的現金流，賬面又有充足的貨幣資金，加上低估值和高分紅，這才使得公司股價可以在大熊市走去一段獨立行情。

作者：鄭鵬超

編輯：唐文英