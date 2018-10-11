擔心市場下跌，打包投資正夯

巴克萊新興市場宏觀策略主管 Marvin Barth 週二 (9 日) 表示，雖然短內部分新興貨幣看起來頗具吸引力，但新興市場基本上已處於「毀壞性」成長模式的結構下滑狀態。負有沈重財政赤字、貨幣政策可信度更低的經濟體將面臨新的壓力，並表示這是他 2002 年以來「首次」認為新興市場承受「持續性壓力」。 新聞來源: 鉅亨網 2018-10-9

今年以來，新興市場股市與新興市場債券分別下跌 14% 與 5.7%，除了受到能源價格提振的俄羅斯股市外，中國、印度及巴西等主要新興市場股市也輪流失血受傷。「鉅亨買基金」認為如今持有單一市場或資產的風險較高，透過科技、醫療保健及非必需消費類股組成的投資組合，享有短中長期不同的優勢，可幫助投資人化解挑選市場及進場時機的難題。

1. 短期：殖利率升高也沒問題

近 6 個月利率變化與類股表現

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，採 MSCI 資訊科技、MSCI 非必需消費、MSCI 世界及 MSCI 醫療保健指數；回測期間：1995-2018。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。此處利率變化定義為 6 個月內美國 10 年公債殖利率變化幅度。

10 月以來，美國 10 年公債殖利率從 3.06% 升高至 3.25%，一舉突破今年 5 月創下的區間高點，並打壓了美國股市在內的全球股市。對於利率持續升高的擔憂影響投資人，部份投資機構更喊出明年美國 10 年公債殖利率將來到 3.5% 或 4%。「鉅亨買基金」認為儘管離高點不遠，但短期內美國 10 年公債殖利率仍將繼續升高，回顧 1995 年以來利率與股市變化，可發現當美國 10 年公債殖利率 6 個月內處於上升時，資訊科技及非必需消費類股表現亮眼（若 6 個月內利率升高 0.5% 至 1% 時，資訊科技及非必需消費類股平均上漲 17.1% 及 13.8%）。

2. 中期：利差反轉也不受傷

利差反轉時，類股表現

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，採 MSCI 醫療保健、MSCI 非必需消費、MSCI 世界及 MSCI 資訊科技指數；回測期間：1995-2018。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。此處利差為美國 10 年公債殖利率與聯邦基金利率差距。

若說投資人短期面對的風險是利率升高，中期風險便是美國長短期利差反轉，過往當利差反轉後，美國經濟往往也於之後陷入衰退。根據「鉅亨買基金」研究，美國長短期利差最快反轉時間約為明年下半年。而過往美國長短期利差反轉時，醫療保健類股表現最為強勁，3、6 及 12 個月後平均上漲 3.6%、10.9% 及 11.2%；若均權配置於此三類股的投資組合則分別平均上漲 1.6%、5.7% 及 9.7%。

3. 長期：獲利成長穩健

根據傳奇投資人約翰 · 柏格的研究（財星雜誌評為 20 世紀 4 大投資人），股票報酬可拆分成投資與投機兩部份，投資的代表是企業盈餘年增率與股利率，投機則是本益比的變化。若投資人偏好投資並能接受長期投資，則長期盈餘年增率才是最該關注的部份。從 1995 年以來，若採滾動 10 年的平均每股盈餘年增率，則資訊科技及醫療保健類股獲利最亮眼，平均每年可為投資人帶來 9.6% 及 8.1% 的報酬，遠優於投資於整體已開發國家股市的 5.8%。

長期來看，科技類股盈餘成長亮眼

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，採 MSCI 資訊科技、MSCI 醫療保健、MSCI 非必需消費及 MSCI 世界指數；回測期間：1995-2018。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。灰色範圍為第 90 分位數至第 10 分位數間。

鉅亨投資策略

基金操作上，建議如下：

鉅亨趨勢寶 - 消費趨勢家，長短操作皆宜

為配合不同投資人及掌握趨勢，「鉅亨買基金」開發鉅亨趨勢寶此類投資組合工具，而其中的消費趨勢家，不論是面對短期公債殖利率升高或中期長短期利差反轉等情境，都能提供較佳之報酬，而長期又有良好的獲利支撐，適合對於目前市場感到擔憂的投資人。

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「鉅亨買基金」獨立經營管理

本資料僅供參考，「鉅亨買基金」已盡力就可靠之資料來源提供正確之意見與消息，但無法保證該等資料之完整性。內容涉及新興市場部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響，匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產價值變動。投資人應依其本身之判斷投資，若有損益或因使用本資料所生之直接或間接損失，應由投資人自行負責，本公司無須負擔任何責任。

本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書及投資人須知。

基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險，基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。

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投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。投資人應審慎評估，該等基金不適合無法承擔相關風險之投資人。基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。

投資於 Rule 144A 債券，境內高收益債券基金最高可投資基金總資產 30%; 境內以投資新興市場國家為主之債券型基金及平衡型基金最高可投資基金總資產 15%; 境外高收益債券基金可能有部分投資於美國 Rule 144A 債券，該債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。

不動產證券化型基金得投資於高收益債券，其投資總金額不得超過基金淨資產價值之 30％。

投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。

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