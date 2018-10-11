【台新投信】股市資金尚未退場 多元布局待反彈訊號

針對美股近日引領全球股市拉回修正，台新投信表示，此波修正與今年 1 月底~ 2 月初類似，市場面臨殖利率揚升壓抑股市評價的問題。但相較於 2/5 S&P500 指數大跌 4%，10 年美債殖利率下跌 13bps，10/10 S&P500 指數下跌 3.3%，10 年美債僅跌 4bps，顯示市場資金尚未轉往債市避險，股市調整後仍可望反彈，建議投資人現階段無須恐慌，掌握資產配置，多元布局，聚焦美元資產，建議可留意防禦型資產，如 REITs 等高息族群，未來並可觀察第三季財報，布局表現佳資產，或可運用多元資產類型基金來全方位布局。



台新投信指出，本週股市或因殖利率短線超漲而有再修正的空間，但至 10 月下旬財報開始公布後，可望止穩反彈，後續焦點在 Q3 財報，根據 Factset 預估，此季 S&P500 獲利成長率達 19.2%，實際數據可能超過 20%。今年以來財報週為例，優異的數據通常對股市有正面效果。但需留意企業是否因貿易戰與成本增加而下修明年展望。

至於中國部分，台新投信分析，A 股近期修正後已大致反映美中貿易風險，預料未來政策將以財政、貨幣寬鬆及產業政策組合扶持景氣。人行本次釋放增量資金規模 7500 億明顯較 4 月釋放 4000 億更多，反映出人行寬鬆的力度邊際上有所提升，待經濟數據出現明顯向上拐點及改革預期進一步加強，A 股後續有反彈行情看法不變。

台股部分，台新投信表示，由於外資期貨多單大幅減少，大盤比預期偏弱，不過觀察融資已經持續減少，此外，根據過去歷史經驗，台灣縣市長選舉後，中小型股都有行情，預期被錯殺的優質股應有機會快速回升，建議以基期較低、配息穩定族群為主，並留意 2019 年具成長性或題材性的個股。

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