鉅亨市場快訊》美股大跌，該賣出還是找買點？

訊息快遞：

美國 10 年公債殖利率升破 3.2%、中美貿易紛爭加劇，引發投資人對美股價格過高的擔憂，10 日美國道瓊與標普 500 指數紛紛下跌超過 3%。利率升高過快並引發股市下跌，但不利股市的利率究竟是短期的聯邦基金利率，還是長期的 10 年公債殖利率，兩者差異甚大，從美國長短期利率差距來看，目前還不是美國經濟基本面出問題的時候，拉回找買點才是明智之舉。

鉅亨觀點：

1. 美國 10 年公債殖利率代表對美國經濟看法

我們於先前的投資雷達中（聯準會不敢說的秘密），清楚闡釋美國 10 年公債殖利率與美國經濟的高度相關（美國 10 年公債殖利率與美國近 5 年平均名目經濟成長率高度相關，調整後 R 平方高達 0.7）。近期美國 10 年公債殖利率升高，只是反應美國強勁的經濟數據（失業率降低至 3.7%、8 月新增非農就業人口上修至 27 萬人），因此，單純 10 年公債殖利率的上升不會是美國股市崩盤的原因。

2. 美國 3 個月公債利率才是關鍵

相較於長期的 10 年公債殖利率，短期 3 個月公債殖利率走勢更為關鍵。原因在於 3 個月公債殖利率更能反應聯準會升息速度，而聯準會升息速度才是資產泡沫會否遭刺破的主因（1960 年以來，美國股市經歷過 6 次最大跌幅超過 20% 的重挫，其中 4 次都發生在美國 3 個月公債殖利率觸頂時）。目前 3 個月公債殖利率仍處於上升期，預料最快觸頂時間為明年下半年，短期股市仍無崩盤訊號。

3. 長短期利差反轉前，美股下跌都是買點

3 個月期公債殖利率除了可以反應聯準會升息速度外，將 10 年公債殖利率減去 3 個月公債殖利率後的長短期利率差距更重要（以下簡稱長短期利差）。一樣回顧 1960 年以來美國股市，過去 6 次大跌中，有 5 次伴隨著長短期利差反轉（轉為負值），平均來看，當長短期利差由正轉負後 8 個月，美國股市跟隨觸頂（唯一沒有的發生長短期利差反轉的是 1987 年，當次股市下跌並非由經濟衰退所引發，股市僅下跌 3 個月，並於不到 2 年內再創新高）。目前美國長短期利差高達 0.9%，長短期利差最快反轉時間也是明年下半年，同樣驗證美股短期沒有基本面的問題。

投資策略: 基本面沒問題，美股下跌找買點

當美國經濟基本面沒問題時，股市下跌都屬不理性行為。過去 5 年美國股市平均每年每股盈餘年增率為 8.7%，預估未來 12 個月每股盈餘年增率也高達 15.4%，在經濟轉差及企業獲利衰退前，股市下跌都是買進時機。

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