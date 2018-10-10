升級iPhone興趣大增 美銀美林重申蘋果「買入」評級

週二 (9 日) 美銀美林集團 (Bank of America Merrill Lynch) 近期調查結果顯示，全球消費者升級至 iPhone 興趣大增，故重申對蘋果 (AAPL-US) 股票的買入評級，並預測蘋果明年財報業績將優於預期。

受美銀美林重申蘋果買入評級激勵，週二蘋果股價盤中上漲 0.57%，暫報 225.05 點。

蘋果近 5 個交易日股價走勢圖。(圖：investing)

美銀美林集團分析師 Wamsi Mohan 在週二給客戶一份報告中表示，近幾個月全球消費者升級至 iPhone 的興趣大增，隨著 iPhone XS、iPhone XS Max 和 iPhone XR 上市，蘋果智慧型手機銷售額將穩定成長。該調查顯示 iPhone 的市場需求上升。

美銀美林集團在 3 月至 9 月向全球 9.1 萬名消費者進行訪問，該調查結果顯示，33% 受訪者計劃升級至 iPhone，而三星則為 15%。在目前的 iPhone 使用者中，有 70% 計劃換新機時仍堅持使用蘋果品牌。

美銀美林集團稱，iPhone 升級興趣大增預料將推動蘋果手機銷售額，並重申其對蘋果股票的買入評級，預測蘋果明年財報業績將優於預期。

Mohan 將蘋果股價目標價格定為 256 美元，較週一 (8 日) 收盤價上漲 14%。預測明年每股純益為 14.41 美元 (先前華爾街預期為 13.62 美元)。

蘋果今年股價表現明顯優於大盤。截至週一，今年該公司股票已飆漲 32%，而 S&P0 指數漲幅達 8%。