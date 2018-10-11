Q3財報季即將到來 投資者可以期待什麼?

75% 的 S&P 500 指數成分股將在下個月發布最新財報，由於預測本季將再次表現強勁，許多分析師一致認為，2018 年第 3 季的每股純益年增率達 21%。

今年第 1 季和第 2 季的每股純益年增分別為 24% 和 26%。高盛分析師 David Kostin 表示，由於美國企業稅率降低，銷售增長超過 10%，加上上半年的獲利增長，第 1 季稀釋每股純益增長 15%，而第 2 季增加 17%。

年增稅率比較將再次為第 3 季提供 10% 的每股純益增長。德意志銀行首席策略師 Binky Chadha 在最近的一份報告中寫出，美國經濟蓬勃發展將繼續成為 S&P 500 指數獲利增長的主要動力。

產業面來看，較高的油價將推動能源公司成長，而金融業應受益於升息，以及與去年同季相比來說較具優勢，許多保險公司承受颶風相關的重大損失。

S&P 500 指數營業利潤將達到金融危機前的最高水平，但成本壓力加大，加皇資本市場美國股票策略負責人 Lori Calvasina 週二 (9 日) 的一份報告中寫道，勞動力成本上升導致 S&P 500 指數 2018 全年獲利預估值下調。

雖然貿易戰的擔憂在第 3 季促使股票承壓，但第 3 季最後一週才開徵大部分的進口商品關稅，意味著下一季才會明顯影響財報表現。

摩根士丹利首席股票策略師 Michael Wilson 表示，隨著 2018 年獲利增長強勁，投資者可能會更關注公司的前瞻預測及其高層的評論，建議投資者傾聽企業是否對轉嫁不斷上升的勞動力成本和關稅進行說明，或是否預計未來收益會下降。