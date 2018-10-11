日月光9月、Q3營收表現雙雙優於預期 Q4展望樂觀

受惠於蘋果新款 iPhone 拉貨，加上 Apple Watch Series 4 的系統級封裝（SiP）模組訂單加持，全球封測龍頭日月光投控 (3711)，9 月份集團合併營收達 392.76 億元，月增 10.4%，累計第三季合併營收 1,075.97 億元，均優於預期，而法人圈也預期，日月光第四季表現依舊很樂觀。日月光投控 9 月份集團合併營收達 392.76 億元，月增 10.4%，而封測事業合併營收 217.86 億元，月減 2.7%，營收成長主要取自 EMS 電子組裝事業營收強勁的走揚。累計日月光投控第三季營收 1,075.97 億元，較第二季的 620.15 億元成長 73.5%。而日月光第三季封測事業合併營收達 663.24 億元。



展望第四季，因蘋果拉貨持續，加上台積電 (2330) 七奈米訂單強勁，日月光雨露均霑，為此，法人圈估算，日月光投控第四季集團合併營收可望落在 1,150～1,180 億元之間，季增高個位數百分比。