〈日月光美國布局〉美中貿易延燒 吳田玉重申：尚無任何客戶要求更改生產基地

封測龍頭日月光投控 (3711-TW) 執行長吳田玉今 (11) 日表示，美中貿易戰戰火延燒，相信結果都不是個電子廠樂見，任何商業模式有額外的變數，都對會因此產生負面因子，可預期美中摩擦持續升溫，將不利產業發展，但截至目前為止，並無任何客戶要求日月光調配生產基地，若有需求，日月光全球布局，將可隨時動態調整。

日月光 35 年前在美國於矽谷買下 ISE 作為美國布局的版圖一，今年媒體研討會特別將主軸拉到美國，讓台灣媒體一窺矽谷的創新研發能量，吳田玉透露，當初買下 ISE，目的就是要藉此公司，與矽谷各大系統廠接軌，可更早掌握客戶前期的設計需求。

談到美中貿易，吳田玉強調，任何商業模式中，當有額外的變數發生，就會對商業活動造成負面影響，以美國增加進口關稅為例，光是終端產品的價格反映，是要反映在產品價格上，還是系統廠自行吸收，甚至由供應鏈承擔，這其中有很多不確定性，他無法預估影響，但可確定，勢必不利後續的商業活動。

他坦言，各家都不樂間美中發生貿易摩擦，但也只能被動接受，並進行因應，市場關注，日月光是否已接收客戶要求更改生產地點，以因應美國調高關稅的壓力，吳田玉對此回應，目前無任何客戶提出需求，要日月光改變生產基地出貨，但確實不少客戶對日月光如何因應問題、與風險控管等相關事宜，進行詢問，不過，實質要求更改生產基地的需求，「沒有一家廠商提出」。

他也認為，許多人都在談論電子廠更換生產基地，但事實上，任何廠商要更換生產基地，一定不是因某個政府稅務政策更改，而是會因應生意模式的變化動態調整；若客戶真的因此因素要求日月光配合，日月光目前全球有 10 萬名員工，台灣有 6 萬名，中國有 2 萬名，其他日本、韓國、馬來西亞、新加玻等地，加起來有 2 萬名，在全球布局據點廣泛，將可在封裝、測試、組裝等不同產能，因應客戶需求進行不同地區的移動與調配，這是跟著生意走，不是因為稅務。

另外，吳田玉也認為，美中貿易摩擦加溫，中國大陸一年進口 1800 億美元的半導體晶片，受到美國加稅影響，中國勢必會加大自主研發、製造生產半導體的進度。

吳田玉也強調，許多人認為，台灣將可望受惠美中貿易戰，可望接獲轉單，但事實上，美中貿易摩擦造成關稅金額增加，廠商可能為了反映成本而調高產品售價，進而影響終端需求減少，因此很難就此判定，台灣可因此美中貿易摩擦而受惠。