〈台股摔破萬點〉股匯逃殺 台幣重挫逾1.5角、貶破31元大關 亞幣跌幅最重

隨著美國股市經歷黑色星期三的崩跌行情，亞股今 (11) 日無法倖免，除了日韓股跌幅超過 2.5% 甚至 3%，台股加權指數以跌 194 點開出後，隨即快速摜破萬點大關，跌點超過 500 點，台北匯市同樣看到資金逃竄潮，台幣兌一美元開盤不到 30 分鐘，最多已重挫達 1.52 角，貶破 31 元大關、來到 31.12 元，續創逾 19 個月來新低價，在主要亞幣中貶幅也最重。

台幣今日以 31.02 元、貶值 5.2 分開出後，快速走貶，開盤不到 30 分鐘最低來到 31.12 元。

匯銀人士忙到無法回應，據悉是資金快速撤出，再加上部分國內資金也跟進買匯避險，造成強大的買匯力道。

觀察主要亞幣，以台幣貶幅最重達 0.46%，反觀日韓元升值 0.1% 左右，泰銖微幅升值 0.03% 左右。

統一投顧指出，美債殖利率持續飆升、美元強勢壓抑亞幣，再加上美國已不只於貿易上對中國擺出強硬態度，使亞洲科技類股賣壓輪番出籠，台股受到多重利空壓抑行情，資金信心仍弱。

而目前的狀況是，近日美國十年期公債殖利率拉升至 7 年以來新高，全球主要債市價格均呈大幅下跌，引發市場對流動性危機的關切，統一投顧提醒，利率走揚將持續影響美元流動性緊縮，恐再次推升美元匯率，屆時全球包括新興市場的風險性資產將進一步承壓。