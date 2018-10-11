阻貶！中國發50億國債擴大中美利差 離岸人民幣照破6.94

為了緩解中美貨幣政策持續分化增加人民幣下跌壓力，中國財政部昨 (10) 日在離岸市場發行人民幣 50 億元的兩年期與五期人民幣國債，一是希望抽走離岸市場人民幣流動性，二是抬高離岸市場人民幣債券收益率，緩解中美利差持續縮小壓力。不過，今 (11) 日離岸人民幣仍一度跌破 6.94 大關，單日跌幅約 150 點。

藍：中、美 10 年期殖利率利差 紫：美元兌人民幣 圖片來源：investing.com

昨天中國財政部向機構投資人分別發行人民幣 30 億元 2 年期國債、人民幣 15 億元 5 年期國債；對海外央行與地區貨幣管理當局發行人民幣 3 億元 2 年期國債與人民幣 2 億元 5 年期國債。

《21 世紀經濟報導》，許多外匯交易員認為，在中美利差快速縮小之際，財政部這麼做對穩定人民幣匯率有兩大作用，一是抽走離岸市場部分人民幣流動性，抬高離岸人民幣拆借利率，進而壓縮海外對沖基金借入離岸人民幣部位放空獲利的收益空間；二是抬高離岸市場人民幣債券收益率，緩解中美利差持續縮小壓力。

數據顯示，若把這次發行的離岸 2 年期與 5 年期國債利率分別減去同期美國國債收益率，中美利差將回到 73 個基點。有經理人指出：「若中美利差能維持在 70 個基點上方，可大幅緩解人民幣下跌壓力。」

過去五年來，只要中美利差超過 65 個基點，人民幣跌幅幾乎都會縮小，原因是不少海外投資機構會投資人民幣債券賺取無風險中美利差，緩解人民幣跌幅。

儘管這招在昨天的確讓離岸與在岸的人民幣匯率波動相對平穩，不過到了今天，受到美股暴跌，引發亞股同步暴跌影響，今天中國股匯同樣重挫，A 股早盤跌幅逾 4%，不僅跌破 2016 年創下的熔斷底 2638 點，更一路逼近 2600 點大關。離岸人民幣一早曾跌破 6.94，單日跌幅約 150 點，也讓人民幣破 7 聲浪越來越烈。

民生銀行金融市場部認為，人民幣兌美元匯率存有破 7 風險，如果人民幣匯率大幅走貶，資產價格壓力透過匯率釋放，那麼中債利率可能有一定向下空間，但這種向下空間會受到原油價格向上等帶來的通膨壓力的制約。