紐約匯市─S&P自2月份最大單日跌幅 歐元漲 美元小跌

週三 (10 日) 全球主要市場股市下跌，基準 S&P 500 指數下跌超過 3%，為 2 月份以來的最大單日跌幅。

由於對需求放緩的擔憂，科技股與奢侈品股下挫。歐洲主要股票指數跌幅超過 1%，科技股也下跌。金價小幅上漲，因部分投資者尋求避險。

瑞士真空閥製造商 VAT 集團 (VACN-SX) 表示，晶片設備製造商的需求正在減弱，是費城半導體指數下跌 4.46%。奧地利晶片製造商 AMS 下跌約 5.90%，而意法半導體 STMicroelectronics 下跌 5.77%。

基準美國 10 年期國債價格在當天晚些時候上漲，推動報酬率至 3.1931%。最近 3 年期債券報酬率略高於 3.0%，也開始於證券一起搶投資人的資金。

由於英國脫歐協議的樂觀情緒，歐元和英鎊上漲，而美元兌一籃子貨幣下跌，即使美國報酬率徘徊在多年高點水位。

歐盟脫歐談判代表 Michel Barnier 表示，在與英國退出歐盟的協議方面取得了進展。

義大利經濟部長 Giovanni Tria 週三 (10 日) 重申了政府將盡一切力量重新獲得金融市場的信心，但對義大利公共財政可持續性的擔憂也限制了歐元的漲幅。

美元指數下跌 0.17%，歐元上漲 0.25% 至 1.1518 美元。 日圓兌美元匯率上漲 0.53% 至 112.36。

週三英鎊兌美元匯率達到 2 周高位的 1.3216 美元，當日漲幅為 0.45%。自 6 月 15 日以來，它兌歐元達到 0.8723 的最高水平。

歐元兌日圓穩定在 129.750。

追踪美元兌 6 種主要貨幣的 ICE 美元指數當日下跌 0.2% 至 95.480。週二觸及 7 周高點 96.155。

儘管能源交易商擔心由於美國制裁而導致伊朗供應減少，並密切關注颶風邁克爾 Michael，使美國墨西哥灣產量近 40% 遭到關閉，油價還是下跌超過 2%。