金管會今 (9) 日提供金融業投資股票概況，包括銀行、證券與保險業，合計可加碼投資台股的空間，至少還有數千億元；另外，已申報但尚未執行的庫藏股件數共 43 件，可買回金額合計 125 億元。

金管會主委顧立雄昨 (8) 日在立法院財委會答詢時表示，金管會可穩定台股的措施包括，實施庫藏股、協調相關單位進場等，透過金融業自營商部位調節，達到穩定股市作用。

其中銀行部分，根據規定，銀行投資股票、私募公司債上限不得超過核算基數 (淨值扣除轉投資金額) 的 30%；根據金管會資料，銀行 8 月底實際投資股票約 1,463 億元，以此估算，銀行可投資空間尚有數千億元。

至於資金雄厚的壽險業，從目前壽險業實際投入股票與公司債情況估算，期比重占可運用資金比重仍低於一成，換言之，還壽險業可投資空間還有幾兆元。

不過金管會官員表示，壽險業必須處分掉其他的投資，才能加碼投資股票，以目前每個月新增保費收入平均約 3,000 億元計算，可加碼投資股票的額度約還有數千億元之譜。

另外，證券自營商投資國內股市總額，不得超過券商淨值 20%，根據金管會公布資料，截至 8 月底止，證券自營商實際投資股票約 13.4 議員，占淨值比重不到 1%，以目前券商淨值 4,817 億元估算，證券自營商還有 900 多億元可投入股市。



