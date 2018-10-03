El-Erian：將資金從美國資產轉移至新興市場須謹慎

《彭博社》報導，安聯集團首席經濟顧問 Mohamed El-Erian 認為，現在談論將資金從美國資產轉移至新興市場還言之過早，總體經濟的背景對於開發中國家並不利。

標準普爾 500 指數在 2018 年前 3 季的表現，優於 iShares MSCI 新興市場 ETF 高達 20%，導致部分人士認為該領先趨勢將會逆轉。如瑞銀 (UBS) 和摩根士丹利等投行，陸續開始看好新興市場的發展潛力。

標普 500 指數 (白) 和 iShares MSCI 新興市場 ETF(藍) 表現

然而，El-Erian 表示，宏觀的經濟背景並不利於新興市場，例如油價上漲、美元維持強勢、全球流動性情況趨緊以及全球經濟增長放緩，將可能成為不少新興國家經濟體的增長阻力。

布蘭特原油期貨 2 日收於每桶 84.65 美元，WTI 原油期貨為每桶 75.04 美元，接近 4 年高點。美元則是從 4 月以來一直在走強，美國聯準會 (Fed) 於 9 月再度升息 1 碼，此外，聯準會主席鮑爾暗示，明年將持續逐步升息。

布蘭特原油期貨日線走勢圖

全球經濟前景部分，國際貨幣基金組織 (IMF) 的總裁 Christine Lagarde 表示，在中美貿易戰持續升溫之下，全球增長前景黯淡。

倫敦資產管理公司 Blackfriars Asset Management 的基金經理 Anastasia Levashova 亦對新興市場資產將大漲持懷疑態度，她指出，美國升息、強勢美元、以及從歐洲到中東與巴西的政治動盪，對於新興市場皆是不利狀況。

Levashova 表示將謹慎行事，新興市場資產看起來上行空間有限。